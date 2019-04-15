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В белом боди на рояле: Дженнифер Лопес будоражит сеть соблазнительными кадрами

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.04.2019 - 20:31
В белом боди на рояле: Дженнифер Лопес будоражит сеть соблазнительными кадрами
Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/quayaustralia)
Ольга Турчаникова
Журналист LITE

Певица рекламирует новую линию бренда Pretty Little Thing

Дженнифер Лопес в последнее время на слуху. Она будоражит сеть то роскошными выходами, то личной жизнью – недавно она получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного Алекса Родригеса, и вскоре пара собирается пожениться. Еще одна крайне важная новость для певицы – выход ее первого в этом году музыкального видео. Песня, записанная вместе с рэпером French Montana, обещает стать хитом №1. За неделю ролик набрал уже около 12 миллионов просмотров.

Не менее яркими, чем сама работа, получились и образы 49-летней звезды. Она примерила как шикарное вечернее платье, так и обтягивающий комбинезон с перьями. Еще один лук – где она предстала роскошной танцовщицей на пилоне, видимо, пришелся ей особенно по душе.

Дженнифер Лопес

Провокационная Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Несколько часов назад знаменитая красотка выставила у себя на странице весьма провокационный кадр в этом наряде. Она лежит на белом рояле в белоснежном боди с глубоким декольте и высокими вырезами на бедрах. На ногах у нее – колготы со стразами и босоножки на высоких каблуках. Из украшений – массивной колье и крупные серьги. Волосы уложены в хвост. "Зима близко. Я в восторге, что новая белая коллекция Pretty Little Thing вдохновлена моим новым видео Medicine", – написала Дженнифер в своем Instagram-аккаунте. Таким образом, Лопес прорекламировала линию бренда, а также тонко потушила, использовав фразу из "Игры престолов" и намекнув на премьеру нового сезона саги.

Jennifer Lopez "Medicine" ft. French Montana

Поклонники, безусловно, остались в восторге от образа суперзвезды.  А еще больше – от ее фигуры. "Это тело…", "Просто идеально!", "Фигура богини", "Ты выглядишь божественно в белом", "Бомба", "Боже, я просто теряю сознание"…

Нужно признать, что, хотя фото Дженнифер и понравилось абсолютному большинству подписчиков, хейтеры и те, кто не оценил его, тоже нашлись. "Вы должны были постесняться своего возраста и не выкладывать такие фотографии. Они еще подойдут для девочки-подростка, но не женщины 55 лет"…

Но Дженнифер не привыкать к негативу. Так, в последнее время ей приходится жестко отстаивать личные границы и отвечать на то и дело возникающие слухи о романах и изменах ее будущего мужа. И пока что она справляется. В одном из последних интервью она четко дала понять, что не намерена выносить сор из избы: "Я знаю, кто такой Алекс, а он знает, кто я. Мы счастливы, и не позволим другим людям рассказывать нам, какие на самом деле наши отношения…"  

Напомним, ранее Дженнифер Лопес восхитила фигурой в крошечном бикини

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