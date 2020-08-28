В нижнем белье и на шпильках: Ким Кардашьян демонстрирует аппетитные формы в пикантном total look

Ким Кардашьян, которая сама рекламирует новинки своего бренда, представила новую линию. В этот раз она примерила телесного оттенка нижнее белье, которое облегало тело, словно вторая кожа. Утягивающие шорты с высокой посадкой и бюстгальтер дополнили такого же цвета босоножки на шпильке с завязками на щиколотках. Соблазнительный образ дополнили яркий макияж и безупречная укладка. Ким приняла массу соблазнительных поз, демонстрируя новинки, а заодно и свое роскошное тело. Аппетитные формы и тонкая талия звезды в который раз взволновали сеть. «Богиня», «Ты невероятная», «О боже», – такие комментарии просто заполонили страницу инстадивы. В многочисленных сториз Ким примерила и другие оттенки комплектов из своей новой линии.

Ким рекламирует новую линию (фото: instagram.com/kimkardashian)

После Ким показала фото из реальной жизни. Она вместе со своей многочисленной семьей и любимыми детьми увлеклась водными видами спорта. Ким показала в своих видео старшую дочь Норт, а также старшего сына Сейнта. На снимках фигурируют также сестра Ким – Кортни, а еще ее дети. Веселые ролики сопровождаются счастливым смехом и визгами. Сразу видно: семья провела день активно, весело и насыщенно.

Семья на отдыхе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян раскрыла секрет, какой главный ингредиент каждого ее образа. Заодно звезда примерила очередную необычную прическу.