Бедные девочки! Потап с сыном-красавчиком поздравили с Международным женским днем

Потап вместе с сыном Андреем от первого брака с продюсером Ириной Горовой решил устроить мужские выходные в Барселоне. В Испанию они награнили с целью посетить футбольный матч "Барселона" - "Реал-Сосьедад", который состоялся 7 марта в субботу. Рэпер завалил сеть фоотчетами о времяпровождении с сыном- папа и мальчик гуляли по городу, заглянули в фирменный магазин ФК "Барселона", посетили выставки и музеи. А 8 марта Потап с сыном решил подзравить всех девочек, девушек и женщин с Международным женским днем.

Продюсер опубликовал фото сына-красавчика в салатовом свитшоте и оставил короткую подпись: "С 8-м марта! Мы с Андреем поздравляем всех девчонок". Под снимком тут же написала Ирина Горовая: "Мой сладкий мальчик!"

Подписчики рэпера отметили, что его сын очень похож на голливудского сердцееда Брэда Питта и предрекли ему огромную популярность у женского пола.

Фото: сын Потапа Андрей (instagram.com/realpotap)

Веселый дуэт: Потап с сыном завели сеть зажигательным танцем

Мамина копия

Красивый малый. Супер

Супер

Брэд Питт в детстве

Красень звісно, будь розумним, нехай таланить в житті

Бедные девочки....Такой красавчик растет

Красивый парень

Очень красивый мальчик! И умный

Какой же он красавчик у Вас

У классный

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Фото: Потап с сыном (instagram.com/realpotap)

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