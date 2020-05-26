В бассейне в объятиях любимого: Алессандра Амбросио растрогала романтичными фото со своим бойфрендом

Алессандра Амбросио продемонстрировала, что чувства между ней и ее бойфрендом Николо Одди все так же горячи. Модель опубликовала серию романтичных кадров, где наслаждается райским отдыхом со своим возлюбленным. Влюбленная парочка позирует в бассейне. Алессандра и Николо обнимаются и целуются на фоне залитого солнцем дома. «Как делают влюбленные», – добавила она подпись.

Алессандра с любимым (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Фанаты пары, которые обожают совместные фото влюбленных, оценили такой пост в множество лайков и тысячи приятных комментариев.

Идеально

Прекрасная пара. Любовь – это лучшее чувство во вселенной

Ты так великолепна

Делай любовь

Такие милые

Обожаемые! Лучшие пожелания и вибрации всегда вам двоим

Это просто слишком хорошо

Ты восхитительная личность, любимая Богом

Бог благословил вас двоих

Комментарии к посту (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Напомним, что с итальянским предпринимателем и основателем бренда Alanui 38-летняя модель начала встречаться около двух лет назад. Причем через весьма непродолжительное время после разрыва с Джейми Мазуром – отцом ее детей, с которым состояла в отношениях около 13 лет. Поначалу Алессандра и Николо старались не афишировать свою связь. Но вскоре, когда об их романе стало известно, перестали скрывать чувства, буквально засыпав сеть признаниями в любви друг другу.

Пара часто путешествует вместе. Возлюбленный знаменитой модели сопровождает ее в рабочих поездках. А сейчас, во время карантина, Алессандра и Николо находятся в своем доме. В микроблоге она часто показывает, как весело они проводят время с детьми. К слову, 11-летняя Аня Луиза и 8-летний Ноа просто без ума от нового бойфренда мамы. Аня Луиза, которая ведет свой микроблог в сети Instagram, часто публикует фото вместе с парнем мамы. Общих детей Алессандра и Николо не завели. Как и не решились узаконить отношения.