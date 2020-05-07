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Барышня-крестьянка: Вика из НеАнгелов в платке и с косой поразила фотосетом в коровнике

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Певица не боится посмеяться над собой и показаться в забавном виде

Виктория Смеюха из группы НеАнгелы - настоящая икона стиля и регулярно восхищает поклонников трендовыми образами и стройной фигуркой. Однако в повседневной жизни она предпочитает удобный спортивный стиль, а на карантине так тем более. Певица проводит его с родными в Харькове и на даче поблизости и зачастую обходится без макияжа. Сейчас артистка отправилась к родственникам в село Борщевка, где явно весело проводит время.

Вика поразила подписчиков своего Instagram необычным луком и атмосферной фотосессией, которую устроила прямо в коровнике вместе с его обитателями и маленькой племянницей. При этом девушка предстала в образе настоящей барышни-крестьянки - она надела розовую майку, из расписного платка соорудила себе длинную юбку, а еще один набросила на плечи как накидку. Завершают колоритный лук полное отсутствие макияжа на лице Смеюхи и слегка растрепанная коса.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Певица эффектно позировала вместе с коровами - как одна, так и с племяшкой. На некоторых кадрах она запечатлена с ведром - и Вика действительно подоила корову, что она продемонстрировала на видео!

"Не боимся мы мороза, греет нас тепло навоза", - шутливо прокомментировала необычные кадры исполнительница.

Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)

Пользователи сети пришли в восторг от открытости и чувства юмора девушки и по достоинству оценили ее яркий этно образ.

  • Прикольно, вы такая простая, ничего не смущаетесь, не боитесь. это правильно, мне нравится, так держать дальше))
  • Такая классная, даже не думала что вы такая
  • Обожаю Вашу простоту и открытость! Вы большая умница и красотка!
  • вообще очень круто то, шо показываешь обычную жизнь, а не гламурный весь этот движ, отредактированые пластмассовые фото и прочую хрень.
  • Такая настоящая!!!
  • Какая красота
  • Красивый образ Виктория, а вы по настоящему доили буренку?
  • Яка гарна дівчина!!!
  • Барышня-крестьянка.
  • Так, глядишь, и остаться захотите)
  • Греет действительно здорово. Хотя и запах не очень
  • Оце доярка агонь
  • Как всегда классная )))
  • Вика, просто роскошная этно фотосессия

Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)

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