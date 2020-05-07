Барышня-крестьянка: Вика из НеАнгелов в платке и с косой поразила фотосетом в коровнике

Певица не боится посмеяться над собой и показаться в забавном виде
Виктория Смеюха из группы НеАнгелы - настоящая икона стиля и регулярно восхищает поклонников трендовыми образами и стройной фигуркой. Однако в повседневной жизни она предпочитает удобный спортивный стиль, а на карантине так тем более. Певица проводит его с родными в Харькове и на даче поблизости и зачастую обходится без макияжа. Сейчас артистка отправилась к родственникам в село Борщевка, где явно весело проводит время.
Вика поразила подписчиков своего Instagram необычным луком и атмосферной фотосессией, которую устроила прямо в коровнике вместе с его обитателями и маленькой племянницей. При этом девушка предстала в образе настоящей барышни-крестьянки - она надела розовую майку, из расписного платка соорудила себе длинную юбку, а еще один набросила на плечи как накидку. Завершают колоритный лук полное отсутствие макияжа на лице Смеюхи и слегка растрепанная коса.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Певица эффектно позировала вместе с коровами - как одна, так и с племяшкой. На некоторых кадрах она запечатлена с ведром - и Вика действительно подоила корову, что она продемонстрировала на видео!
"Не боимся мы мороза, греет нас тепло навоза", - шутливо прокомментировала необычные кадры исполнительница.
Фото: Виктория Смеюха (instagram.com/vikanablack)
Пользователи сети пришли в восторг от открытости и чувства юмора девушки и по достоинству оценили ее яркий этно образ.
Скриншот комментариев (instagram.com/vikanablack)
Ранее Вика из группы НеАнгелы показала собственный оригинальный способ противостоять коронавирусу.