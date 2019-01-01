"Барашек": Надя Дорофеева начала новый год с новой прически

Неожиданный образ известной певицы вызвал у поклонников противоречивые эмоции
Звезды любят удивлять кардинальными переменами в имидже, а в праздники особенно. Так, подопечная Потапа и известная исполнительница из группы Время и стекло Надя Дорофеева уже не один раз удивляла поклонников преображениями в разных стилях. Она была и блондинкой с густой челкой, и брюнеткой с глянцевой шевелюрой, однако на этот раз ее новая прическа стала поистине сюрпризом для фанатов.
Фото: Curly girl - Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Доброе утро и С Новым Годом!) Ну как вы там? Мой 2019-ый начался с новой причёски и оочень хорошего настроения", - написала певица на своей страничке в Instagram под новогодней публикацией.
На фото Надя позировала с волосами, завитыми в мелкие кудряшки. В дополнение к новому стилю она выбрала красный джемпер с эмблемой Chicago bulls и красную клетчатую юбку.
Мнения поклонников по поводу нового образа разделились.
Скриншот: Комментарии к посту Нади Дорофеевой (instagram.com/nadyadorofeeva)
"Неееееет. Надя, что ты сделала со своими волосами? Ты их постригла, покрасила, и сделала новую причёску. Зачем ты это сделала у тебя были красивые длинные волосы и светлые, а стали такие. Ну, нет я в это не верю. Я сейчас буду плакать по старой Наде, а не по такой. Обида, боль, печаль . Нееееееееееет, ну просто нееееееееет! У меня истерика";
"Тебе не идёт!!!";
"Вам идёт";
"Где Вы купили такую крутую юбку?";
"Ти наш барашек";
"Надяяяяяяяяя, причёска огооонь, как, в прочем, и сама ты. С новым годом. Люблю";
"Очень круто";
"Новая эра, новая Каменских (если вы понимаете о чем я)";
"Надь тебе очень идут кудряшки ты с ними очень стильная и милая";
"Curly baby", - написали подписчики в комментариях.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева посоветовала не бояться даже самых "наглых" желаний, потому что они все равно когда-нибудь исполнятся.
Напомним, недавно мы выбирали самый чувственный наряд украинских звезд.
А еще MONATIK и Надя Дорофеева стали героями юмористического шоу "Плохие Украинские Шутки", они обменялись отвратительными шутками друг о друге.
Факты о Наде Дорофеевой (видео: РБК-Украина)