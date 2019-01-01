"Барашек": Надя Дорофеева начала новый год с новой прически

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Неожиданный образ известной певицы вызвал у поклонников противоречивые эмоции

Звезды любят удивлять кардинальными переменами в имидже, а в праздники особенно. Так, подопечная Потапа и известная исполнительница из группы Время и стекло Надя Дорофеева уже не один раз удивляла поклонников преображениями в разных стилях. Она была и блондинкой с густой челкой, и брюнеткой с глянцевой шевелюрой, однако на этот раз ее новая прическа стала поистине сюрпризом для фанатов.

Фото: Curly girl - Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Доброе утро и С Новым Годом!) Ну как вы там? Мой 2019-ый начался с новой причёски и оочень хорошего настроения", - написала певица на своей страничке в Instagram под новогодней публикацией.

На фото Надя позировала с волосами, завитыми в мелкие кудряшки. В дополнение к новому стилю она выбрала красный джемпер с эмблемой Chicago bulls и красную клетчатую юбку.

Мнения поклонников по поводу нового образа разделились.

Скриншот: Комментарии к посту Нади Дорофеевой (instagram.com/nadyadorofeeva)

"Неееееет. Надя, что ты сделала со своими волосами? Ты их постригла, покрасила, и сделала новую причёску. Зачем ты это сделала у тебя были красивые длинные волосы и светлые, а стали такие. Ну, нет я в это не верю. Я сейчас буду плакать по старой Наде, а не по такой. Обида, боль, печаль . Нееееееееееет, ну просто нееееееееет! У меня истерика";

"Тебе не идёт!!!";

"Вам идёт";

"Где Вы купили такую крутую юбку?";

"Ти наш барашек";

"Надяяяяяяяяя, причёска огооонь, как, в прочем, и сама ты. С новым годом. Люблю";

"Очень круто";

"Новая эра, новая Каменских (если вы понимаете о чем я)";

"Надь тебе очень идут кудряшки ты с ними очень стильная и милая";

"Curly baby", - написали подписчики в комментариях.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева посоветовала не бояться даже самых "наглых" желаний, потому что они все равно когда-нибудь исполнятся.

Напомним, недавно мы выбирали самый чувственный наряд украинских звезд.

А еще MONATIK и Надя Дорофеева стали героями юмористического шоу "Плохие Украинские Шутки", они обменялись отвратительными шутками друг о друге.

Факты о Наде Дорофеевой (видео: РБК-Украина)