Балдею от вас! Беременная Снежана Бабкина в купальнике растрогала сеть

Украинский музыкант и актер, участник группы 5’Nizza Сергей Бабкин вместе со своей супругой Снежаной ожидают рождения третьего ребенка. Семейная пара давно занимается йогой, тем более, что упражнения полезны беременным. Теперь же будущая мама троих детей призналась, что на приличном сроке - 32 недели - ей очень помогает расслабиться еще и плавание. Снежана опубликовала в Instagram фото с бассейна и рассказала об еще одном успокаивающем средстве - запахе хамама.

Также она сравнила свое нынешнее самочувствие во время беременности с ощущениями, как на вулкане. И это не просто образное выражение - вместе с Сергеем они уже побывали на горе на высоте почти 4000 метров.

"Там уже воздух разряженный, дышать тяжело. Кажется, что легкие в 2 раза меньше и дыхание получается короткое, хочешь глубже дышать, но это тяжело делать", - рассказала Снежана.

Она добавила, что йога и плавание "спускают ее на землю". Кстати, супруга музыканта, готовясь снова стать мамой, уже добавила в весе еще 12 килограмм. Соответственно, дышать ей стало тяжелее.

Рассказывая о запахе хамама, Снежана вспомнила, что еще с детства ее любимым запахом был "аромат" метро. Теперь к списку добавился и запах восточных бань.

"Сижу до последнего, нюхаю!... Аж до мурашек! Не могу нанюхаться!", - написала она.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

В комментариях к сообщению пользователи сети восхищаются ее внешним видом и купают в комплиментах. А также делятся собственным опытом при ожидании ребенка.

Вам очень хорошо без косметики! Красьтесь пореже;

И мне тяжело было дышать в беременность и тоже спасала йога и плавание. Желаю легких естественных родов;

33 неделя и я, наоборот, не могу дышать в бассейне, мне очень душно там. Но в целом у меня основные атаки малыш осуществляет не на легкие, а на желудок: я ем по ложке сто раз в день;

Я думала я одна люблю запах метро;

Запах метро. Кажется только харьковчане могут это понять! Я тоже его любила;

Милота!

Фото: Сергей и Снежана Бабкины (instagram.com/snezhana_babkina)

Красивая!

Такая счастливая красавица! Восхищаюсь вашей семьей!

Какие же вы романтичные, милые и счастливые;

Вы прекрасны!

Девушка, вы на таком позитиве, что самой захотелось! Все время улыбка, добрые слова всем, каждый день еще лучше прежнего! Я балдею от вас!

Вы такая солнечная! Понимаю ваши ощущения, у меня началась 40-я неделя, уже недалеко до финиша;

Легкости вам и неземного счастья! Пускай высшие силы оберегают вас! С большим уважением!

Сергей Бабкин с женой Снежаной и детьми Артуром и Веселиной (фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Как сообщалось ранее, недавно беременная Снежана Бабкина повеселила забавным фото у моря.

К слову, у Сергея Бабкина стоит поучиться романтичности и восхищению своей женщиной. Так, например, певец недавно посвятил трогательные строчки Снежане.