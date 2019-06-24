"Аж помолодела": Слава из НеАнгелов покорила цветущей внешностью и стройной фигурой

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Певица засыпала сеть яркими снимками

Несмотря на то, что у Славы Каминской из группы НеАнгелы сейчас трудный период в жизни - певица разводится с мужем Эдгаром Каминским, с которым у нее двое детей, она старается не унывать. Артистка находит утешение в любимых детях и работе, не забывает она и отдыхать и заодно восхищать поклонников цветущим внешним видом.

На своей странице в Instagram Слава опубликовала несколько эффектных снимков, на которых получилась настоящей красавицей.

На одном из фото она сидит на лавочке в парке, при этом на артистке домашние халат и тапочки. Ее рыжие волосы распущены и она задумчиво смотрит вдаль.

"С Марта не была на мостике", - загадочно написала Каминская.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Также артистка похвасталась стройной фигурой в купальнике - она выложила два фото у воды. На первом кадре Слава запечатлена в черном бикини и спасательном жилете, она чувственно приоткрыла губы и соблазняет взглядом.

"Ах разве виновата яяяя, что родилась красивою)))" - поинтересовалась исполнительница.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

На втором фото она блеснула точеной фигурой в полный рост, набросив на купальник белую накидку.

"Воскресный мама", - прокомментировала жаркое фото певица.

Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)

Подписчики засыпали ее комплиментами и заметили, что она похорошела и даже помолодела. Многие также пожелали Каминской женского счастья.

Славочка, Вы любовь. Пусть всё у Вас будет хорошо

Шикарная какая. Бомба , чего тут говорить

Супер МАМА

Какая заводная " воскресный мама"

Фигура огонь

Такая нежная, аж помолодела!!! Мать, по ходу всё идёт тебе только на пользу

Ну как же не стыдно быть на столько красивой?

Славочка Вы очень красивая и обоялельная!!! Настоящего вам женского счастья

Замечательная

Секси-красотка

Очень красивая! Есть к чему (лично мне) стремиться!

Не виновата, красота глаза радует

Слава! Зайка держись!! Главное что у тебя есть дети! А мужики ещё будут ...они все козлы! А ты звезда

Слава, ты супер, все остальное неважно, береги себя

Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)

Напомним, Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках в Одессе.

Ранее Эдгар Каминский разоткровенничался о разводе со Славой и попросил пользователей сети проявить уважение и не давать непрошеных советов.