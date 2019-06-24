"Аж помолодела": Слава из НеАнгелов покорила цветущей внешностью и стройной фигурой

Певица засыпала сеть яркими снимками
Несмотря на то, что у Славы Каминской из группы НеАнгелы сейчас трудный период в жизни - певица разводится с мужем Эдгаром Каминским, с которым у нее двое детей, она старается не унывать. Артистка находит утешение в любимых детях и работе, не забывает она и отдыхать и заодно восхищать поклонников цветущим внешним видом.
На своей странице в Instagram Слава опубликовала несколько эффектных снимков, на которых получилась настоящей красавицей.
На одном из фото она сидит на лавочке в парке, при этом на артистке домашние халат и тапочки. Ее рыжие волосы распущены и она задумчиво смотрит вдаль.
"С Марта не была на мостике", - загадочно написала Каминская.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)
Также артистка похвасталась стройной фигурой в купальнике - она выложила два фото у воды. На первом кадре Слава запечатлена в черном бикини и спасательном жилете, она чувственно приоткрыла губы и соблазняет взглядом.
"Ах разве виновата яяяя, что родилась красивою)))" - поинтересовалась исполнительница.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)
На втором фото она блеснула точеной фигурой в полный рост, набросив на купальник белую накидку.
"Воскресный мама", - прокомментировала жаркое фото певица.
Фото: Слава Каминская (instagram.com/slava_kaminska)
Подписчики засыпали ее комплиментами и заметили, что она похорошела и даже помолодела. Многие также пожелали Каминской женского счастья.
Скриншот комментариев (instagram.com/slava_kaminska)
Напомним, Слава и Вика из НеАнгелов восхитили роскошными фигурами в купальниках в Одессе.
Ранее Эдгар Каминский разоткровенничался о разводе со Славой и попросил пользователей сети проявить уважение и не давать непрошеных советов.