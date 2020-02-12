Ты же артист! Настя Каменских рассказала о жестком режиме похудения

Настя призналась, что именно заставило ее взяться за себя
Настя Каменских пять лет назад могла похвастаться пышными формами. Но певицу не устраивал ее лишний вес, и она полностью поменяла свой образ жизни. Какой сегодня ее режим питания и кто помог ей достичь желаемого результата, артистка рассказала в передаче «Зірковий шлях» на канале «Украина».
Пышные формы Насти Каменских обсуждались не только фанатами, но и близкими людьми.
Певица прислушалась к мнению окружающих. На тот момент она весила 78 кг и поэтому решила начать борьбу с лишним весом. Ее верным союзником в этом стал тренер Андрей. С ним Настя проводила очень много времени, и за тот период он стал ей практически родственником, суровым и требовательным.
Спортивная Каменских
Настя не только стала тренироваться, но и поменяла отношение к еде. Певица исключила из рациона соль, сахар и сливочное масло, как и сладости и булочки. Теперь Настя всегда берет с собой ланч-бокс со здоровой пищей.
Напомним, ранее Настя Каменских поделилась личными правилами доброго утра. Звезда сопроводила мотивирующий текст счастливым и солнечным фото.