Арсен Мирзоян заинтриговал дуэтом с лидером группы СКАЙ

Популярные музыканты Арсен Мирзоян и Олег Собчук, фронтмен группы "СКАЙ", проводят активные студийные сессии в работе над первым совместным треком. Соответствующим видео Арсен поделился на своей странице в Instagram. На нем Собчук записывает вокальную партию под руководством саунд-продюсера Виталия Телезина.

"Традиционно в каждом альбоме дуэтная песня. Приготовьтесь хотеть”, — лаконично прокомментировал Арсен.

Видео: instagram.com/arsen_mirzoian

Трек “Іграшкова зброя” войдет в пятый лонг-плей Арсена Мирзояна "Інгредієнт". В его поддержку артист отправится во всеукраинский тур. 26 ноября Мирзоян официально представит пластинку на сцене Дворца “Украина” в Киеве.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко презентовала песню о зарождении чувств с Мирзояном.

По словам Тони, слова песни "Не відповідай " описывают внутреннее состояние артистки, которое почувствовал Арсен:

“Не відповідай” может сказать только влюбленный человек, который уже знает ответ и одновременно боится услышать то, к чему не готов. А чувства настолько сильнее тебя, что ты боишься своего будущего. Когда я услышала эту песню, меня поразило, как точно Арсен интерпретировал мои мысли относительно ситуации! Поэтому я выбрала тактику открыться ко всему, что приготовит жизнь. В этом и была моя огромная сила, которая изменила ход событий", - комментирует Тоня.