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Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где отметят Новый год

Lite » Звезды 16.12.2018 - 20:26
Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где отметят Новый год
Фото: Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (facebook.com a.matviyenko)

Пара думает, что встретит Новый год на работе

Звездные супруги Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где планируют провести Новый год.Талантливые муж и жена пока еще не знают, останутся ли дома или отправятся ближе к народу на Софийскую площадь. Исполнители думают, что скорее всего встреча 2019 года пройдет на работе, то есть на выступлении. Об этом сообщает ТСН.

"Как и все артисты, скорее всего мы празднуем Новый год на работе. Если вдруг работы не будет, планируем встретить Новый 2019 год на Софийской площади с народом и друзьями. Очень нравится, там настоящая новогодняя атмосфера! Советуем всем, кому надоели застолья и одиночество. Встретимся на площади!" – сказали Арсен и Тоня.

Артисты показали веселые снимки со встречи 2018 года в Киеве.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где отметят Новый год

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко рассказали, где отметят Новый годФото: Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко (tsn.ua)

Как ранее сообщалось, в Киеве неизвестные пытались обокрасть автомобиль украинского певца Арсена Мирзояна.

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