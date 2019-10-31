Ариэль выросла: Кайли Дженнер восхитила пышными формами в сексуальном образе

Кайли Дженнер, которая только на днях блистала в образе кролика Playboy – сексуальном черном боди, черных колготках и с ушками, порадовала новым пикантным нарядом. Теперь 22-летняя миллиардерша примерила образ русалочки Ариэль. Лиф в виде ракушек, на который сверху накинута тонкая сетка, ярко-зеленый юбка-хвост с чешуей-пайетками, а также огенно-рыжий парик с длинными волосами – Кайли практически полностью повторила образ знаменитой морской мультяшной красотки.

Но выглядела, разумеется, намного откровеннее, что подчеркнула в подписи: "Ариэль выросла". В завершение лука она добавила крупные серьги с жемчугом, сумочку в виде рыбки, а макияж сделала яркий и чувственный, к тому же подобрав себе голубые линзы.

Кайли в образе русалочки Ариэль (фото: instagram.com/kyliejenner)

В сториз она показала еще несколько видео, где они позируют с подругой – Анастасией Караниколау, которая также подобрала пикантный наряд. Обе девушки постарались продемонстрировать всю свою сексуальность, принимая провокационные позы.

Такими постами Кайли просто взорвала сеть, за несколько часов фото набрали более 4 миллионов лайков и тысячи комментариев. Девушку называют невероятно горячей, сказочно красивой и просто роскошной.

Кайли продумала образ до мелочей (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, Кайли недавно рассталась со своим парнем и отцом ее дочери Сторми – рэпером Трэвисом Скоттом. Так что такие выходы, вполне возможно, посвящены именно ему. По словам инсайдеров, пара взяла паузу в отношениях, но Дженнер все еще небезразлична к бывшему возлюбленному. Семья девушки очень любит его и считает лучшим из женихов Кайли. Так что они искренне надеются, что пара сможет преодолеть кризис в отношениях и вновь быть вместе.