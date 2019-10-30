Анорексичкой меня назвать сложно: Ефросинина в купальнике обратилась к хейтерам (видео)

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Телеведущая призвала хейтеров посмотреть на себя в зеркало

Маша Ефросинина невероятно воодушевила и одновременно потрясла своих поклонников неожиданно эмоциональным видео-обращением! Украинская ведущая достаточно жестко обратилась к своим хейтерам. При этом новое видео Маша записала в Мексике, где она сейчас отдыхает с семьей, позируя в открытом купальнике. Как становится ясно, Ефросинина не просто так записала видео в купальнике. Она специально показала поклонникам свою фигуру и подчеркнула, что очень долго шла к этому. Даже в 20 или 25 лет она не могла похвастаться подтянутой фигурой. А сейчас в свои 40 лет телеведущая ощущает гармонию.

Телеведущая даже призвала хейтеров отписаться от нее, отметив, что она не гонится за количеством подписчиков.

“Я очень хочу обратиться ко всем, кто бесконечно комментирует мои фото в негативном ключе под моими постами. Всем, кто меня защищает и активно пишет восторженные комментарии. Ко всем женщинам, которые на меня подписаны и не подписаны, а просто подсматривают… И тоже понимаю, почему так происходит. Я хочу сказать, что я не гонюсь за подписчиками, поэтому спокойно отписывайтесь от меня все те, кто просто ненавидит меня за то, что я существую! Моя аудитория, которая действительно для меня важна и для которой я веду достаточно откровенно свой инстаграм, - это женщины, которым не все равно на жизнь! Которым не плевать на себя, на то, как они выглядят и из чего они состоят. Поэтому я буду продолжать в том же духе”, - говорит Маша Ефросинина.

Маша Ефросинина дала жесткий отпор хейтерам

Также Ефросинина рассказала, благодаря каким жизненным составляющим стала хорошо выглядеть. И это не только питание и спорт!

“Моя жизни - это отсутствие диет и присутствие правильного режима. То, что вы видите сейчас в моем 40-летнем возрасте, я не видела в зеркале в свои 20, 25, 30 и даже 35 лет. Это состоит из мышления, положительно преимущественно. Я очень много над этим работала... “Анорексичкой”меня назвать сложно — я вешу 62 кг, мой рост 1,80. Я очень много двигаюсь, очень люблю жизнь и не хочу возвращаться в те формы, когда я была больным ребенком, больным человеком с уничтоженной психикой и уничтоженным обменом веществ”, - делится личным Ефросинина.

“А вы, дорогие женщины, которые пишут страшные вещи мне, посмотрите на себя в зеркало. Встаньте и начните с собой работать! Поменяйте что-то и вам уже не захочется писать гнев”, - подытожила Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина похвасталась точеной фигурой в купальнике.