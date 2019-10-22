Анна Ризатдинова призналась, общается ли она с бывшим мужем Александром Онищенко

Чемпионка по художественной гимнастике Анна Ризатдинова в развлекательном шоу "СЛАВА +", которое еженедельно выходит на YouTube-канале "Люкс ФМ", призналась, общается ли она на данный момент со своим экс-супругом, олигархом Александром Онищенко, который сейчас не проживает в Украине. Кстати, ранеее Ризатдинова посвятила выступление на Танцах со звездами Онищенко.

Известная украинская гимнастка, которая также является участницей шоу Танцы со звездами 2019, откровенно рассказала о личной жизни с одиозным олигархом. Как муж сейчас общается с их общим сыном и почему пара не смогла сохранить отношения - все это в новом выпуске "СЛАВА +".

По словам Ризатдиновой, их отношения с Онищенко были настоящими и откровенными. Она была для него чем-то совершенным в его богатом и сложном мире. Аня просто растворилась в Александре.

"Я буду в последнего отрицать все эти слухи и разговоры, что я повелась на деньги. Это была однозначно любовь и итогом этой любви является наш сын Роман, який на данный момент стал главным мужчиной в моей жизни", - призналась Анна.

Известная гимнастка утверждает, что Онищенко очень хорошо относился к ней.

"Было взаимопонимание. Мне казалось, что я попала прямо в сказку. Сказку не в материальном плане. Хотя люди, как говорили, так и будут говорит, что он купил меня самолетами, дорогими машинами. Комментарии, он купил меня своим отношением. Он меня просто носил меня на руках", - подчеркнула спортсменка.

Анна Ризатдинова на шоу "СЛАВА +"

Аня призналась, что захотела двигаться дальше, развивать спорт, мотивировать подрастающее поколение, а это очень сложно делать с мужем, не въездным в Украину. Поэтому они с Онищенко поняли, что их пути расходятся.

"Мы разошлись на хорошей ноте. Это очень странно звучит, но это действительно так. Мне больно, у меня до сих пор там рана, я прям ее чувствую в сердце ... Я все равно за общение отца с сыном, в моем понимании он должен знать своего отца, так как родителей не выбирают. Я показываю каждый день наши совместные фотографии с Александром, чтоб сын четко понимал, где мама, а где папа. Тем более, что Рома копия своего отца", - утверждает Ризатдинова.

Также гимнастка заметила, что Александр общается с сыном по Skype.

Напомним, что в 2017 году Анна Ризатдинова родила олигарху Александру Онищенко сына Романа. А в 2018-м Анна рассказывала, что они с Онищенко поженились.

Напомним, ранее яркие Ризатдинова и Ефросинина поразили сеть сходством.