Анита Луценко призналась, почему решила отрезать волосы "под мальчка"

Знаменитый украинский фитнес-тренер Анита Луценко, которая обрезала волосы "под мальчика", призналась, что же ее побудило к такому поступку.

В комментарии Кате Осадчей для ее авторской программы "Світське життя" она призналась, что просто-напросто ненавидит ухаживать за волосами. Сейчас ей не нужно тратить много времени на укладку, она просто вытирает волосы полотенцем.

"Я нашла свою идеальную прическу – белое каре. Но мысль, что до конца жизни я должна ходить с этой идеальной прической меня просто убила. Мне нравится эта стрижка тоже. Мне надоело каждый день сушить волосы феном и делать укладку. А так, сейчас просто полотенцем вытираю и все", – рассказала Анита.

Отметим, что недоброжелатели не оценили стрижку Луценко и заявили, что с каре ей гораздо лучше. Однако фитнес-тренер не реагирует на чужое мнение, а делает так, как ей комфортно.

"Мне странно, когда женщина, которая подписана в Instagram как счастливая мамочка и жена пишет мне, что с короткими волосами я никто. Мне показалось, что я ампутировала ногу... И как минимум, не свою", – пошутила Анита Луценко.

Напомним, звезда не боится пробовать новое, если ей так хочется. Так, в октябре знаменитость поразила поклонников новой, экстремально короткой стрижкой, а также покрасилась в платиновую блондинку.

Что ж, на этом Анита явно решила не останавливаться - спустя несколько месяцев она вновь обновила прическу, на этот раз примерив ярко-розовый цвет волос.