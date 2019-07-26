Ани Лорак сверкнула пышной грудью в полупрозрачном платье

Певица показала эффектный образ с фестиваля в Баку
С 25 по 28 июля в столице Азербайджана Баку проходит международный музыкальный фестиваль "Жара", где выступят в том числе и некоторые украинские исполнители. В их числе и скандальная певица Ани Лорак. Ранее похудевшая артистка очаровала поклонников повседневным белоснежным образом, теперь же решила показать свой шикарный наряд для выхода на сцену.
На своей странице в Instagram Каролина опубликовала снимок в роскошном платье с пышной юбкой. Примечательно, что наряд сделан из полупрозрачной ткани и украшен белым кружевом, и через него прекрасно просматриваются очертания тела певицы.
Верхняя часть платья сделана в виде корсета, который выгодно подчеркнул и без того пышную грудь Лорак. Шлейки же эффектного наряда кокетливо приспущены на плечи. Дополнили образ массивные серьги, распущенные волосы и сверкающая улыбка Ани.
Фото: Ани Лорак (instagram.com/anilorak)
Фото вызвало настоящий фурор в сети и восхищенные фанаты засыпали любимую артистку комплиментами, называя ее королевой, дивой и невестой.
Скриншот комментариев (instagram.com/anilorak)
Напомним, Ани Лорак вызвала фурор в сети молодой внешностью и стильным луком. Некоторые фаны отмечают, что развод пошел ей на пользу.
Как мы ранее писали, Ани Лорак начинает беспокоить фанатов тем, что в последнее время довольно часто выкладывает фото, на которых она находится в полном одиночестве. Соответствующий пост певица опубликовала в социальной сети Instagram.