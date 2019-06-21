Ани Лорак показала аппетитный "орешек" в бандажном платье

Ани Лорак продолжает приятно впечатлять поклонников, которые отметили, что с новым этапом в жизни исполнительница значительно похорошела. Напомним, что долгое время в СМИ активно обсуждали сложный развод Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу. С турецким бизнесменом Каролина официально расписалась в 2009 году. В 2011 году у них родилась дочь София. Их называли одной из самых крепких пар как украинского, так и российского шоу-бизнеса. Пока в 2018 году пара не ошарашила поклонников заявлением – они расходятся. Причиной тому послужил громкий скандал, когда Мурата "засекли" в одном из клубов в компании неизвестной красотки. Позже близкие семья стали рассказывать, что турецкий бизнесмен часто изменял своей звездной супруге.

И все же по официальной версии, Ани и Мурат развелись из-за "отсутствия общих взглядов на семейную жизнь, доверия, чувства любви и уважения друг к другу".

Как бы там ни было, недавно в СМИ появилась информация о новом романе Ани Лорак. Скандальная украинская исполнительница встречается с музыкантом и саунд-продюсером компании "Black Star Inc". Егором Глебом. Более того, выяснилось, что Егор Глеб – бывший супруг певицы TAYANNA, от которго у нее сын.

И вот, Лорак будоражит поклонников новыми фото. При этом фанаты соглашаются - их любимица значительно похорошела! На одном из последних снимков Каролина позирует перед зеркалом в экстремально облегающем бандажном платье цвета хаки, демонстрируя плавные изгибы своего тела.

Соблазнительная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

"Загляни в свое сердце - там ответы на все вопросы", - загадочно подписала фото Лорак.

Поклонники поспешили оставить восторженные отзывы:

Каждое фото, как отдельный вид искусства! Восхищаюсь вами!

Вы ж мой эталон, Ани!! Какая стать, какая грация!

Вот это настоящая ДИВА. Фигура обалденная!

Прекрасна... Законно быть такой шикарной?

Каролина Мирославовна, вы каждый день нас сводите с ума своей неземной красотой

Персик!

Время невозможно остановить, но ради любви оно иногда замирает!

Скриншот поста: instagram.com/anilorak

До этого Анита уже публиковала парочку фото, которые вызвали не меньший восторг.

Стильная Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Завела молодого любовника и расцвела: Ани Лорак "взорвала" сеть новым фото.