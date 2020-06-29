Ангелочки: Джамала с экстремальным декольте умилила прогулкой с младшим сыночком

Джамала совсем недавно во второй раз стала мамой – 19 июня она родила сыночка Селим-Гирая. Певица до последнего активно работала и радовала поклонников яркими фотосетами, а также рассказывала, как протекает ее беременность и чем отличается от первой. Теперь счастливая звездная мама все время посвящает новорожденному. Так, она показала прогулку с малышом на свежем воздухе.

Улыбчивая певица позирует возле колсяки с мальчиком, правда, рассмотреть его не удастся – она надежно спрятала кроху от посторонних глаз. Зато можно оценить образ счастливой мамочки. На артисте – легкое белое платье с внушительным вырезом и удобная обувь для прогулок.

"Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке! Всех благодарю за комментарии, внимание, участие! Вы такие активные! Обожаю! Уже 900к! Обнимаю вас всех и каждого. Делюсь с вами своей жизнью, всем, что дорого и люблю!" - похвасталась своими впечатляющими достижениями знаменитость.

Джамала вышла на прогулку с маленьким сыночком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Джа! Браво! Ти така молодець! Так тримати!" - искренне восхитился певицей Юрий Горбунов Поклонники артистки разделили его мнение.

Продуктивный у Вас период, отлично выглядите

Сонячне фото! Щастя Вам з синочком!

Вы очень красивая и позитивная! От вас прямо веет добротой!

Самая красивая мамочка

Ангелочки

Вы безумно красивы! Будьте счастливы и растите здоровенькими!

Клас, така гарна

Красавица! Талант!

Скриншот комментариев

Ранее Джамала рассказала о съемках в голливудском фильме о Евровидении вместе со звездами первой величины.