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Ангелочки: Джамала с экстремальным декольте умилила прогулкой с младшим сыночком

Lite » Новости шоу-бизнеса 29.06.2020 - 18:38
Ангелочки: Джамала с экстремальным декольте умилила прогулкой с младшим сыночком
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица похвасталась своими достижениями

Джамала совсем недавно во второй раз стала мамой – 19 июня она родила сыночка Селим-Гирая. Певица до последнего активно работала и радовала поклонников яркими фотосетами, а также рассказывала, как протекает ее беременность и чем отличается от первой. Теперь счастливая звездная мама все время посвящает новорожденному. Так, она показала прогулку с малышом на свежем воздухе.

Улыбчивая певица позирует возле колсяки с мальчиком, правда, рассмотреть его не удастся – она надежно спрятала кроху от посторонних глаз. Зато можно оценить образ счастливой мамочки. На артисте – легкое белое платье с внушительным вырезом и удобная обувь для прогулок.

"Вот это неделька! Релиз песни, релиз фильма и мой любимый релиз в этой модной люльке! Всех благодарю за комментарии, внимание, участие! Вы такие активные! Обожаю! Уже 900к! Обнимаю вас всех и каждого. Делюсь с вами своей жизнью, всем, что дорого и люблю!" - похвасталась своими впечатляющими достижениями знаменитость.

Ангелочки: Джамала с экстремальным декольте умилила прогулкой с младшим сыночком

Ангелочки: Джамала с экстремальным декольте умилила прогулкой с младшим сыночком

Джамала вышла на прогулку с маленьким сыночком (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Джа! Браво! Ти така молодець! Так тримати!" - искренне восхитился певицей Юрий Горбунов Поклонники артистки разделили его мнение.

  • Продуктивный у Вас период, отлично выглядите
  • Сонячне фото! Щастя Вам з синочком!
  • Вы очень красивая и позитивная! От вас прямо веет добротой!
  • Самая красивая мамочка
  • Ангелочки
  • Вы безумно красивы! Будьте счастливы и растите здоровенькими!
  • Клас, така гарна
  • Красавица! Талант!

Скриншот комментариев

Ранее Джамала рассказала о съемках в голливудском фильме о Евровидении вместе со звездами первой величины.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Джамала
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