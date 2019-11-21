"Ангел" Victoria’s Secret навсегда: Алессандра Амбросио показала идеальное тело в пикантном купальнике

Алессанда Амбросио (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Звезда отдыхает на Мальдивах

Алессандра Амбросио, которая уже давно ушла с поста «ангела» Victoria’s Secret, не устает восхищать совершенным телом. 38-летняя звезда обожает проводить время на пляже и демонстрировать свои по-прежнему идеальные параметры подписчикам. Так, сейчас Алессандра отдыхает на Мальдивах, а потому жаркие кадры в ее микроблог все пребывают.

Новые жаркие фото от модели (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

Несколько часов назад она показала новое фото: Амбросио позирует в соблазнительном купальнике собственного бренда GAL Floripa. Модель черного оттенка с переплетами и вырезами на спине и бедрах сделала Алессандру королевой пляжа. С помощью сексуального купальника она в который раз продемонстрировала свои стройные ноги, пышную грудь, стальной пресс и упругие ягодицы.

Модель обожает сниматься для своего бренда (фото: instagram.com/alessandraambrosio)

К слову, в этот раз модель предпочла пассивному отдыху активный – она отправилась на снорклинг, прихватив необходимые атрибуты для него: маску и ласты. Нужно отметить, что Алессандра в принципе любит активно проводить время, обожает пляжный волейбол и баскетбол, плавание и пробежки по побережью. Впрочем, когда возникает желание просто понежиться под солнцем, она себе также не отказывает.

Алессандра любит активный отдых, но иногда предпочитает провести день на пляже (instagram.com/alessandraambrosio)

К примеру, недавно бразильская красотка опубликовала серию фото, где сообщила, что будет отдыхать целый день. Экс-«ангел» Victoria’s Secret показала кадры, где лежит на шезлонге в соблазнительном купальнике и многочисленных пляжных аксессуарах: браслетах, бусах, цепочках, серьгах с ракушками и солнцезащитных очках.

Также модель вместе со своими подругами и коллегами не упускает случая снять очередную соблазнительную пляжную фотосессию для своего бренда. Девушки веселятся и позируют в разных позах, наглядно демонстрируя, что лучших и более соблазнительных нарядов для отдыха не найти.