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Andreas представляет свой новый трек "Ты будешь моей" (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 27.05.2019 - 16:03
Andreas представляет свой новый трек "Ты будешь моей" (видео)
Andreas (фото: пресс-служба)

Новая работа рассказывает о том, что нужно бороться за свою любовь

Вдохновленный историей лучшего друга, Андреас создал новую песню "Ты будешь моей". Борьба за женское сердце, неизменная жаркая страсть и греческие мотивы — это все о ней. Плюс, к созданию песни присоединились небезызвестные Игорь Татаренко и греческая звезда, саунд-продюсер Barrice.

Андреас очень доволен последней работой: "Новый трек — как всегда о любви, о покорении женского сердца, о том, что не стоит ждать знаков или пинков — нужно рисковать и завоевывать свою любовь сразу же, как только она появится на горизонте".

Включай погромче, эта песня станет хитом этой весны!

Andreas — "Ты будешь моей"

Andreas представляет свой новый трек &quot;Ты будешь моей&quot; (видео)

Andreas — "Ты будешь моей" (фото: пресс-служба) 

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