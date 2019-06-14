"Анастасия Пелигросовна с ГАИшниками": Каменских показала, как прошел ее пикантный девичник

Настя Каменских всегда открыта перед своими поклонниками, разделяет с ними счастливые моменты и делится ими в своем Instagram и YouTube-канале. В своем новом влоге Настя показала одну из самых веселых традиций накануне свадьбы и приоткрыла закулисье девичника, который для нее организовали близкие подруги. Видео наполнено интересными и трогательными моментами, радостью и каплей провокации.

В новом блоге NK показала, какой сюрприз ей устроили любимые подруги, буквально похитив Настю из ее машины. Для этого они придумали веселый способ, подключив розыгрыш с полицией, которая тормозит машину звезды. В образе полицейских пользователи легко узнали популярного ведущего Владимира Остапчука и участника группы ZBSband Богдана Буйлука.

Как прошел девичник Насти Каменских

Далее уже на лимузине Настя и ее подруги в белоснежных нарядах отправилась праздновать девичник в красивейшие апартаменты, украшенные шарами, красивейшим декором и тематическими украшениями. Особенное внимание уделили и месту проведения мероприятия: Настя очень любит Киев, поэтому хотелось найти такое место, где открывался бы феерический вид на любимый город. Именно поэтому выбрали номер в Hyatt Regency Kyiv c шикарной террасой на последнем этаже. Подруги не забыли и о необычных подарках, которые будут дарить приятные воспоминания. Одним из них стал нежнейший белый халат, украшенный надписью Bride, вышитой белым жемчугом. Изделие в концептуальном стиле с уникальным авторским дизайном, продумали и создали подруги певицы. В этом аутфите NK готовилась к свадьбе в день торжества и поделилась снимками в своем Instagram-аккаунте. Во время посиделок девушки делились трогательными моментами, воспоминаниями и смешными историями из жизни. Вечер продолжился брызгами шампанского, тостами в честь невесты, поздравлениями, яркими фотографиями и интересными событиями, о которых можно узнать больше в новом влоге NK.

"Это самый крутой день в мире!" –– восторженно поделилась Настя Каменских в NKblog на своем канале.

Больше подробностей о девичнике в самом блоге на канале певицы.

Напомним, что 23 мая состоялось одно из главных событий – свадьба века Потапа и Насти. Их пару называют Королевской семьей ведь за этим грандиозным торжеством следила вся страна, а новости о ней разнеслись по всем уголкам планеты. После медового месяца NK сразу же приступила к работе: выступает с многочисленными концертами по Украине и за рубежом, а еще дала интервью и украсила обложку масштабного испаноязычного журнала El Espacialito, на котором ранее появлялись такие яркие звезды как Jennifer Lopez, Anitta, etc. Настя Каменских стала первой иностранкой на страницах этого журнала. А уже 8 июля исполнительница откроет концерт латиноамериканской звезды Maluma, который выступит в киевском Дворце Спорта.