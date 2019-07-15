American street style: Тина Кароль покорила безупречным луком в "леопардовой" юбке

Поп-дива Тина Кароль недавно заявила, что количество ее подписчиков в Instagram достигло заветной цифры в 1 млн. пользователей. Фаны артистки пристально следят за ее жизнь и с удовольствием комментируют свежие фото в соцсетях. В последнее время артистка балует их пикантными фотосетами в откровенных образах, а также публикует свежие снимки, сделанные во время ее поездки в США. На новом фото Тина покорила поклонников безупречным уличным стилем, показав, как носить трендовый анималистический принт.

Звезда позирует на улице в белоснежном свитере оверсайз под горло и длинной юбке с "леопардовым" принтом. Образ она дополнила свисающими серьгами с крупными камнями.

Макияж Тины выполнен с акцентом на губы, а скулы выделены румянами. Рядом с Тиной можно увидеть случайных прохожих, идущих по улице.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Автором фотосеста стала фотограф Алина Симоненко. Она также оставила комментарий под постом Тины. "Обожаю эту фотку. Такой чисто American street style", - написала девушка.

Скриншот комментариев

Поклонники не задержались с комментариями и также щедро осыпали звезду комплиментами, отмечая ее безупречный вкус и стиль.

"Восхитительно", "Безупречно", "Юбка класс! Расцветка как мех барса", "Як стильно!", "Красотка наша", "Ааааа, такая красота", "Боже, богема", "Невероятна красотка!", "Настоящая леди", "Тинка, такая какая-то инопланетная малышка", "Тина, ты даже в одежде сексуальная. Может глупо, но это правда", "Дуже дуже гарна, зачаровуєте все більше і більше. Дякую що є в нас така гарна", - писали комментаторы.

Скриншот комментариев

Ранее Тина Кароль показала стройные ножки в коротких шортах во время пикантной пляжной фотосессии.

Также Тина Кароль без белья в коротком белом топе восхитила поклонников.