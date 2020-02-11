Alyosha и Vlad Darwin об отношениях, творчестве и "Золотой середине": Есть искра и синергия

Уже 16 февраля творческий дуэт Alyosha и Vlad Darwin подарит многотысячной армии поклонников долгожданный подарок — концерт “Золотая середина”. После многолетнего перерыва исполнители “сняли” свой дуэт с паузы, и готовы удивлять. Музыкальное шоу символично приурочено ко Дню всех влюбленных. “Золотая середина” — и есть тот самый баланс в отношениях двух влюбленных: страсть и ревность, любовь и обида, доверие и страх… В преддверии одного из самых ожидаемых музыкальных событий февраля редакция LITE расспросила Alyosha и Vlad Darwin о ЛЮБВИ — творческой, супружеской, всепоглощающей.

Влад, в 2011 году ваш дуэт с Alyosha стал "взрывным". Песня "Ти найкраща" звучала буквально с каждого угла. Поклонники ожидали еще и еще, но на этом "творческие подарки" закончились. Почему тогда не записали больше хитов с Alyosha?

VD: Мы записали три сингла — "Ти найкраща", "Троянди" и "Больше чем любовь". На тот момент этого было достаточно для того, чтобы наши творческие пути получили необходимые от сотрудничества импульсы. Сейчас, благодаря паузе, у наших слушателей есть возможность наслаждаться новым результатом нашего дуэта с Alyosha, альбомом "Золота середина".

Влад Дарвин & Alyosha — Ти найкраща

A: В 2011 мы с Владом выпустили три трека. Кто знал, что спустя годы наш творческий эксперимент выльется во что-то более масштабное?! Пару лет назад Влад решил показать мне демоверсии своих песен. Когда я впервые прослушала эти записи, поняла: это должно звучать! И мы начали готовить альбом "Золотая середина". Все новые треки из альбома мы презентуем на одноименном концерте, который состоится 16 февраля в Киеве. Конечно, там прозвучат и любимые хиты!

"Золотое" возвращение дуэта произошло в 2019 году с совместным альбомом "Золота середина". Могли бы подробнее рассказать, что этому предшествовало? Почему решили снять дуэт с паузы?

VD: Дуэт Alyosha & Vlad Darwin — это не простая коллаборация. Это история дружбы, партнерства и творческой увлеченности. Мы вместе взрослеем, получаем жизненный опыт. Поэтому мне было интересно, чтобы мы создали что-то вместе и поделились этим опытом с нашими слушателями. Потому как в альбоме "Золота середина" не просто новые песни, а истории из жизни. В них очень много правды. Это истории любви Женщины и Мужчины!

Влад, Алена, все же вы долгое время очень тесно сотрудничаете друг с другом. Пробегала ли хоть раз между вами, скажем так, романтическая искра?

VD: Когда между двумя творческими людьми пробегает искра, это уже не важно — романтическая она или творческая. Главное, что она есть! В нашем дуэте есть искра, есть синергия! В нашем дуэте есть взаимодополнение, и это самое важное. А еще важно то, что мы можем искру направить в конструктивное русло и создавать вместе что-то более долговечное, чем просто эмоции. Мы создаем музыку!!!

"Alyosha & Vlad Darwin — это история дружбы, партнерства и творческой увлеченности"

А как ваши половинки относятся к тому, что вы так много времени проводите вместе? Написание песен, музыки, посещение звукозаписывающих студий – наверняка работа занимает внимания больше, чем семья, быт.

VD: Не знаю, к сожалению или к счастью, но такова судьба творческих людей. Мы проводим больше времени в работе на студии, в процессе создания и решении организационных вопросов. И если ты действительно любишь человека, то ты принимаешь его. Я надеюсь, что моя вторая половинка, Кристина, принимает мой жизненный выбор, мою профессию, мои увлечения и мой путь, и не страдает по этому поводу. Тем более она сама джазовая исполнительница и она понимает, как это для меня важно: создавать, писать и заниматься сотворчеством с другими артистами.

A: В моем случае подобных вопросов не возникает. Есть доверие, и это главное. Доверие — это то, на чем строится крепкая семья и отношения. Сейчас мне приходится совмещать репетиции к шоу "Золота середина", сольный тур "2020" по городам Украины и проводить время с детьми и Тарасом. Наши отношения с Владом — это исключительно музыкальное партнерство и дружба. Тарас это прекрасно понимает, так что повода для ревности нет.

Alyosha и Тарас Тополя, фронтмен группы "Антитіла"

А в принципе, часто даете своим любимым поводы для ревности?

VD: Когда в моих отношениях с Кристиной появляется ревность с ее стороны, это означает, что нам пора садиться за стол переговоров и обсуждать, что в наших отношениях не так. Никогда внешние факторы, никакие дуэты не могут быть причиной ревности. Истинная ревность в недопонимании.

К слову, бывают ли у вас творческие разногласия? Быть может, даже ссоры? Как справляетесь с подобными ситуациями?

VD: Когда есть творческие разногласия — это хорошо. Это означает, что нам небезразлично то, чем мы занимаемся. И я всегда выношу максимум конструктива и пользы из наших творческих споров. И для себя, и для нашего общего дела. Поэтому я не вижу никаких проблем в том, чтобы мы иногда даже на повышенных тонах решали в какой тональности должна быть исполнена та или иная песня.

А: У нас могут отличаться мысли по разным поводам. Но так, чтобы мы ссорились – такого не было.

Отношения, завязанные на творчестве, — это всегда буря эмоций и страстей. Как правило, людям творческим сложно идти на компромиссы. Как находите общий язык? Что позволяет сохранить теплые, дружеские отношения?

VD: Я понимаю, что Alyosha — творческая, экспрессивная, импульсивная и эмоциональная девушка. Благодаря сотрудничеству с ней я учусь понимать и принимать других женщин, которые есть в моем окружении. Уважение к её природе, характеру и к её творческой личности держит меня в этом тандеме. Я безумно уважаю Alyosha.

Влад, в ноябре 2019 вы громко сыграли свадьбу с Кристиной Марти. Расскажите, как проходят супружеские будни) Как решаете бытовые вопросы, как любите проводить время вместе… Интересно буквально всё)

VD: Не знаю, хорошо это или плохо, но пока что бытовые вопросы не омрачают нашу супружескую жизнь. Мы просто не успели до неё добраться. Я весь в работе, в подготовке к концерту. После свадьбы у нас даже не было медового месяца: я сразу же начал работать над подготовкой большого шоу, которое состоится 16 февраля в Киеве, ко Дню влюбленных. А после концерта "Золота середина" у нас будет небольшой перерыв. Тогда мы сможем, наконец-то, качественно провести время друг с другом. Я очень рад, что Кристина меня поддерживает, понимает, помогает мне, не обижается на то, что меня нет дома. Зато у нее есть больше времени, чтобы заняться собой, своими вопросами.

Влад Дарвин с супругой Кристиной

Влад, а вы вообще часто делаете подарки любимой? Любите спонтанность или предпочитаете дарить редко, но зато основательно – какие-то более дорогие сюрпризы.

VD: Я предпочитаю дарить часто, но спонтанно. Я не любитель делать дорогие подарки, да и Кристина не любитель дорогих подарков. Самое главное в отношениях — это душевность и тепло. Подарком может стать один маленький цветочек, но он подарен с такой нежностью, что может на целый день вызвать приятное настроение и улыбку. Я не стремлюсь удивлять свою супругу какими-то помпезными вещами. Да и пока я не дорос до того уровня, чтобы удивлять очень дорогими подарками. Мы вместе идем по этому пути. Мне бы хотелось в будущем дарить ей все то, что она пожелает; мы пока только идем к этому.

Что же вам подарили звездные гости свадьбы?)) В интервью Кате Осадчей вы сказали, что с Кристиной так и не распаковали подарки сразу. Наверняка уже хорошенько все рассмотрели? Что самое интересное подарили?

VD: Парадоксально то, что много было подарено картин, порядка 20-ти. Более того, эти картины были написаны лично нашими гостями. Мы сейчас думаем, где их размещать. Все они не смогут поместиться у нас в квартире, поэтому часть я отвезу на свою студию. Также было очень много приятных сувениров, аксессуаров для дома. Много практичных подарков.

Задумываетесь ли о пополнении в семье?

VD: Можно сколько угодно планировать пополнение в семье, но у Бога на все свой план. Поэтому мы никуда не торопимся.

Конечно же, расскажите чуть больше о предстоящем концерте. Что ожидать поклонникам дуэта? Будут ли какие-то вау-сюрпризы?

VD: Одно я могу сказать точно — это эксклюзивный концерт. Впервые в Киеве Alyosha & Vlad Darwin выступят на одной большой сцене. Не просто с одной-двумя песнями, а с полноценной концертной программой. Это история любви, рассказанная от лица Мужчины и от лица Женщины. Это две драматургические линии, которые переплетены в одну. Это поиск баланса в отношениях. Это поиск золотой середины. В концерте будет множество премьер, свежее звучание старых любимых песен, потрясающая хореография от Ольги Семешкиной (Ольга Семешкина — главный хореограф-балетмейстер Драматического театра им. Ивана Франко).

Подготовка к концерту "Золотая середина"

Мы даже строим специальную декорацию — карусель, которая будет символизировать цикличность этого мира и цикличность отношений. Одним словом: приглашаем всех на концерт 16 февраля в Октябрьском дворце, и вы получите массу удовольствия! Мы очень тщательно готовимся к этому концерту. Мы хотим подарить настоящий праздник любви и музыки киевлянам и гостям столицы.

A: Мы готовим настоящий эксклюзив. И благодаря идеям Ольги выполняем много пластических этюдов. Это будет авангард. Также романтическую атмосферу дополнит световое шоу. Впрочем, не станем рассказывать все заранее, вы сможете это увидеть своими глазами — наш концерт "Золота середина"!