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ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями — певица подтвердила третью беременность

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.04.2020 - 10:19
ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями — певица подтвердила третью беременность
Фото: ALYOSHA (instagram.com/alyoshasinger)

Звездная пара украсила digital-обложку журнала Viva! и в эксклюзивном интервью рассказала о пополнение в семье

В течение нескольких месяцев в кулуарах шоу-бизнеса ходили слухи: певица ALYOSHA беременна третьим ребенком. Но ни сама артистка, ни ее супруг, фронтмен группы “Антитела”, Тарас Тополя, не комментировали домыслы.

Пришло время и пара раскрыла свой семейный секрет: “Ждем третьего”, — сообщили артисты со страниц популярного глянца.

В интервью для Viva! ALYOSHA отметила: “У меня было желание родить третьего ребенка, а когда это должно произойти — не мое и не Тараса решение, а Творца. Мы не специально. Я просто чувствовала, что это произойдет и была готова к этому. Мы оба очень рады, что нас выбрала еще одна душа, которую мы окружим любовью…”.

ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями — певица подтвердила третью беременность

Тарас, в свою очередь, добавил, что сыновья (артисты воспитывают двух сыновей — Романа и Марка) на новость о пополнении в семье отреагировали эмоционально и радостно. И с уверенностью заявил: ”Роман очень чувственный молодой человек. Уверен, он будет давать ребенку много ласки и любви. А Марк, в свою очередь, будет оберегать от обидчиков в будущем, ведь у него такой характер, что может постоять и за себя, и за весь подъезд”.

ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями — певица подтвердила третью беременность

ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями — певица подтвердила третью беременность

ALYOSHA и Тарас Тополя станут многодетными родителями — певица подтвердила третью беременность

Беременная ALYOSHA

Напомним, ранее ALYOSHA поделилась эксклюзивным семейным фото.

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Новости Украины беременностьТарас ТополяAlyosha
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