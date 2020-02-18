ALYOSHA сообщила супругу о беременности с помощью хитроумного "квеста"

Певица ALYOSHA умеет удивить супруга. После концерта артистки с певцом и композитором Владом Дарвином стало известно, что певица станет мамой в третий раз! Специально к такому событию артистка рассказала, как "предупреждала" Тараса Тополю о своих беременностях до этого. Так, когда ALYOSHA узнала о своей второй беременности, она сообщила мужу об этом радостном событии в оригинальной манере. О том, как сделала сюрприз любимому, певица рассказала на канале «Украина» в программе «Зірковий шлях».

Когда известная певица ALYOSHA узнала, что ждет ребенка во второй раз, то решила сделать супругу Тарасу Тополе сюрприз.

«Мы с Тарасом оставляем друг другу какие-нибудь особенные сообщения. Это могут быть смайлики, бывают сердечки или что-то выложено с помощью конфет на столе, – рассказала певица в программе «Зірковий шлях». – И однажды я оставила ему три сердечка, выложенные конфетами. И в самое маленькое сердечко положила крохотный детский конвертик, который сама же и сшила. И положила туда тест».

Alyoshа и Тарас Тополя (instagram.com/alyoshasinger)

Но Тарас не обратил на это внимание и не понял знаки, с помощью которых любимая оставила ему сообщение о том, что ждет ребенка. И только когда ALYOSHA позвонила Тарасу, он понял, почему она выложила конфетами три сердечка на столе. Узнать, кто у них будет: мальчик или девочка, пара решила вместе.

«Когда мы ждали первенца, то приехали на УЗИ вдвоем, – рассказала певица на канале «Украина». – А на второе УЗИ я поехала сама, но Тарас уже заранее был уверен в том, что это мальчик. Я очень надеялась, что будет девочка, так как мальчик у нас уже есть. Но все равно была очень рада второму малышу».

Отметим, певица Алеша и Тарас Тополя на данный момент воспитывают двух детей: Рома (7 лет) и Марк (4 года).

Напомним, ранее Alyosha и Vlad Darwin показали "Торнадо" чувств в новом клипе.