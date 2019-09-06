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Алина Гросу рассказала, когда планирует завести детей

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.09.2019 - 17:32
Алина Гросу рассказала, когда планирует завести детей
Алина Гросу и Александр Комков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Молодая жена раскрыла планы на пополнение в семействе

24-летняя певица Алина Гросу уже нашла свое счастье - после четырех лет отношений она вышла замуж за своего возлюбленного, 25-летнего Александра Комкова. Пара сыграла пышную свадьбу в Италии 23 июля, а среди гостей торжества были Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, Павел Зибров и другие. К слову, потраченная на торжество сумма весьма впечатляет! А в новом интервью программе “Життя відомих людей“ артистка призналась, когда планирует подарить своему супругу первенца.

По словам Алины, этот вопрос очень волнует ее мужа.

"Саша меня задолбал этим вопросом, когда у нас будут дети", — призналась Гросу.

Исполнительница поведала, что хочет стать мамой, но считает, что это случится в нужное время. При этом, по ее мнению, к этому нельзя быть полностью готовым.

"Мне кажется, что это просто произойдет и все. Потому что мы никогда не будем готовы. Никто не будет готов на 100%", — отметила Алина.

Видео: Алина Гросу рассказала о планах на материнство (Youtube.com/ЖВЛ)

Девушка также вспомнила, какой была первая встреча с ныне горячо любимым мужем. Пара познакомилась шесть лет назад в московском доме Александра, куда Алину пригласили на вечеринку. Однако, по словам артистки, в тот вечер она даже внимания не обратила на высокого блондина.

"Я смотрю, 19 летний мальчик, ну задрот какой-то, ну как задрот, слишком умный был для своего возраста", - призналась певица.

Алина Гросу рассказала, когда планирует завести детей

Алина Гросу и Александр Комков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Отношения между ними завязались лишь через два года после знакомства.

"Я не могу сказать, что вот такого-то числа я стал ее любить. Это какое-то живое чувство, которое постоянно видоизменяется, растет и улучшается. Каждый день я понимаю, что я ее люблю", - говорит Комков.

Алина Гросу рассказала, когда планирует завести детейАлина Гросу рассказала, когда планирует завести детей

Алина Гросу и Александр Комков (фото: instagram.com/alina_grosu)

Напомним, Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа. Певица позировала на фоне ночного города на терассе одного из заведений Москвы в наряде с пикантным вырезом.

К слову, ранее Алина Гросу рассказала, сколько планирует иметь детей. Певица призналась, что они с мужем Александром хотят как минимум двоих малышей.

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