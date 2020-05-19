Алина Гросу показала, как выглядит без мейкапа и салонов красоты: шокирующее видео

Алина Гросу на карантине "подсела" на всевозможные видео - певица опубликовала немало кулинарных мастер-классов со своими любимыми рецептами, а в последнее время стала снимать ролики для популярной молодежной соцсети Tik Tok. К примеру, недавно артистка устроила игры с перевоплощением и появилась в мужской одежде. А в новом видео решилась показать, что же с ней сделала самоизоляция.

Алина наглядно продемонстрировала, как она выглядит без макияжа, салонов красоты и фильтров. В ироничном и смешном ролике Гросу сначала предстает в черной футболке и с чокером на шее, а также с красивой прической и нежным мейкапом. Артистка ритмично двигается под музыку, после чего будто бы вытирает лицо полотенцем и в кадре появляется бородатый мужчина.

"Ты - не ты, когда.... Продолжи фразу. P.s. Щипайте бровки, девочки, а то будете, как я", - с юмором прокомментировала публикацию Алина.

Пользователи сети принялись делиться своими вариантами и оценили чувство юмора и креативность артистки.

Агонь !)

Ни разу не дзинь дзинь

Капец что делает самоизоляция.

Когда на диете

Когда на карантине (((

Ты не Ты когда гонишь понты, ты не ты когда пилишь а не вбрасываешь километры добра и красоты, ты не ты когда ешь мясо а не плоды!!! Припев :Дыдыды) не ешь мясо жуй плоды!

Ты не ты когда голоден

Ты - не ты, когда ПОСЕТИЛ САЛОН КРАСОТЫ

Страшнее любого вируса!

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Алина Гросу раскрыла подробности отношений с мужем Александром. Певица отметила, что она очень самодостаточный человек и не привыкла о чем-то просить любимого, а также дала советы поклонникам касательно взаимодействия в паре.