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Алина Гросу показала, как выглядит без мейкапа и салонов красоты: шокирующее видео

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Певица сняла ироничное видео для молодежной соцсети Tik Tok

Алина Гросу на карантине "подсела" на всевозможные видео - певица опубликовала немало кулинарных мастер-классов со своими любимыми рецептами, а в последнее время стала снимать ролики для популярной молодежной соцсети Tik Tok. К примеру, недавно артистка устроила игры с перевоплощением и появилась в мужской одежде. А в новом видео решилась показать, что же с ней сделала самоизоляция.

Алина наглядно продемонстрировала, как она выглядит без макияжа, салонов красоты и фильтров. В ироничном и смешном ролике Гросу сначала предстает в черной футболке и с чокером на шее, а также с красивой прической и нежным мейкапом. Артистка ритмично двигается под музыку, после чего будто бы вытирает лицо полотенцем и в кадре появляется бородатый мужчина.

"Ты - не ты, когда.... Продолжи фразу. P.s. Щипайте бровки, девочки, а то будете, как я", - с юмором прокомментировала публикацию Алина.

Пользователи сети принялись делиться своими вариантами и оценили чувство юмора и креативность артистки.

  • Агонь !)
  • Ни разу не дзинь дзинь
  • Капец что делает самоизоляция.
  • Когда на диете
  • Когда на карантине (((
  • Ты не Ты когда гонишь понты, ты не ты когда пилишь а не вбрасываешь километры добра и красоты, ты не ты когда ешь мясо а не плоды!!! Припев :Дыдыды) не ешь мясо жуй плоды!
  • Ты не ты когда голоден
  • Ты - не ты, когда ПОСЕТИЛ САЛОН КРАСОТЫ
  • Страшнее любого вируса!

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Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Алина Гросу раскрыла подробности отношений с мужем Александром. Певица отметила, что она очень самодостаточный человек и не привыкла о чем-то просить любимого, а также дала советы поклонникам касательно взаимодействия в паре.

Автор: Марта Никитко