Алина Гросу очаровала эффектной фотосессией в ярком воздушном наряде

Певица позировала в роскошном женственном образе
Певица Алина Гросу недавно порадовала поклонников и выпустила новый долгожданный клип на песню "Луна". Отметим, что съемки проходили в воде, так что ролик получился весьма откровенным, а сама артистка даже едва не погибла! Однако ее муж вовремя заподозрил неладное. Сейчас же девушка снялась в очень красивой и эффектной фотосессии и поделилась результатом на своей странице в Instagram.
Алина позировала в роскошном воздушном платье в пол насыщенного фиолетово-голубого оттенка. Пояс наряда подчеркнул тонкую талию артистки, а длинные и широкие рукава при определенных движениях создают эффект крыльев.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
По традиции, Гросу предложила подписчикам выбрать лучшее фото, что вызвало у них некоторые затруднения, ведь по их мнению, они все прекрасны.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, Алина Гросу высказалась по поводу обнажения на сцене. "Мне хочется в первую очередь "оголять" душу, а уже потом что-то другое", – призналась певица.
Ранее Алина Гросу оголила роскошный бюст перед объективом мужа. Певица позирует в эффектном черном платье в пайетках.