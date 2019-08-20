Алина Гросу назвала внушительную сумму за свою свадьбу в Италии

Певица Алина Гросу продолжает удивлять поклонников деталями своей в прямом смысле роскошной свадьбы в Италии, которая отгремела 23 июня! Напомним, что среди гостей торжества были также: Ирина Билык, Дмитрий Коляденко, павел Зибров и другие. При этом свадьбу играли пару дней. Церемония состоялась в Вероне. А вот второй день молодожены Алина и Алексендр со своими гостями провели в Венеции. Кстати, на свадьбу даже прилетела Катя Осадчая с программой "Світське життя".

Конечно же, все это время многих интересовало, во сколько же обошлась грандиозная свадьба 24-летней украинской исполнительницы. Обо всех деталях Гросу рассказала в передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина". Более того, певица также рассказала о дорогих подарках от родителей супруга.

Во время свадьбы в Италии Гросу сменила несколько нарядов (фото: instagram.com/alina_grosu)

"Маленькая пчелка", которой сейчас уже 24 года, этим летом вышла замуж. Роскошную свадьбу певица и ее избранник - 25-летний бизнесмен Александр Комков сыграли в Италии в роскошной старинной вилле в Вероне. Оттметим, что Ирина Билык является крестной Алины Гросу.

"Ира подарила мне сережки. А Саше - и портмоне, и запонки", - делится Гросу с "Зірковим шляхом".

Родители Александра подарили новоиспеченной семье в качестве свадебного подарка роскошную квартиру.

"Три комнаты. Две комнаты детские, наша комната, гостиная, кухня и ванна-туалет, ну и коридор", - сообщила звезда на канале "Украина".

А вот свадьбу в Вероне гуляли два дня. И обошлась она родителям Гросу в 100 000 евро!

Напомним, ранее Алина Гросу сверкнула пышной грудью в полупрозрачном наряде. Певица показала, как подогревает интерес мужа!