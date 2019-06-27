Алина Гросу блеснула аппетитными формами в полупрозрачном мокром платье

Певица окунулась в озеро прямо в платье
23 июня молодая украинская певица Алина Гросу сыграла пышную свадьбу в Италии - церемония состоялась на вилле возле Вероны. Торжество посетило немало звезд украинского шоу-бизнеса, а сама невеста сменила несколько свадебных нарядов. Похоже, они с новоиспеченным мужем Александром решили задержаться в живописной Италии.
На своей странице в Instagram артистка поделилась жаркими снимками с озера Гарда. Она позировала в воде, при этом не снимая белого платья. Намокшая в воде ткань стала почти прозрачной и выгодно подчеркнула аппетитные формы Алины. Та же принимала эффектные позы.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Пикантной деталью также является отсутствие рукавов или бретелек у наряда, так что он оголил плечи и сделал акцент на пышной груди Гросу. На некоторых кадрах девушки придерживает платье в районе груди - вероятно, под тяжестью воды оно так и норовило соскользнуть.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
"С любовью из Италии #шаленаспека", - подписала жаркую публикацию Алина.
Фото: Алина Гросу (instagram.com/alina_grosu)
Конечно же, фолловеры певицы остались в восторге от подобных снимков и засыпали ее комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/alina_grosu)
Напомним, Билык, Осадчая и Козловский повеселились на пышной свадьбе Алина Гросу в Италии.
Ранее Алина Гросу растрогала сеть романтичным фото с мужем из Вероны.
К слову, Алина Гросу очаровала фанов романтической фотосессией с мужем Александром.