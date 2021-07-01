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Алина Гросу в бикини засветила пышную грудь и тонкую талию

Новина українською →
Одесса, Четверг 01 июля 2021 18:42
Алина Гросу в бикини засветила пышную грудь и тонкую талию Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Автор: RBC.UA

Украинская певица Алина Гросу устроила себе небольшой отдых у моря. Артистка загорает и купается в Одессе и не упустила случая устроить эффектную фотосессию в купальнике.

Горячими кадрами исполнительница поделилась в Instagram.

Алина сексапильно позировала в черном бикини, которое подчеркнуло ее пышную грудь и тонкую талию.

Заодно певица поздравила сборную Украины по футболу с победой над Швецией в 1/8 финала "Евро 2020" и выходом в четвертьфинал.

Алина Гросу в бикини засветила пышную грудь и тонкую талию

"Пока у меня один такой пляжный выходной, хочу написать о том, какое это удовольствие было болеть за нашу команду и теперь уже по-настоящему гордиться. Желаю нам и дальше удачи и профессионализма, было круто", - поделилась Гросу.

Позже она разместила еще несколько снимков, на которых запечатлена в бурлящих волнах и на песочке в эффектных позах.

"Трішки спеки і засмаженого тіла", - подписала фото Алина.

Алина Гросу в бикини засветила пышную грудь и тонкую талиюАлина Гросу в бикини засветила пышную грудь и тонкую талиюАлина Гросу в бикини засветила пышную грудь и тонкую талиюАлина Гросу в бикини засветила пышную грудь и тонкую талиюАлина Гросу в бикини засветила пышную грудь и тонкую талию

Алина Гросу похвасталась сочной фигурой в купальнике (фото: instagram.com/alina_grosu)

Поклонники не стали скупиться на комплименты для любимой артистки.

  • Фигурка Огонь
  • Красотка
  • Ух...супер
  • Красуня наша. Гарного відпочинку
  • Превосходная
  • Русалочка!!!
  • Бджілка така нічо
  • Очень красивая! Куколка
  • Русалонька! дуже гарна ти, дуже гарні фото
  • Ты просто богиня, ты неотразима своей красотой

Напомним, ранее Алина Гросу раскрыла неизвестные факты своей биографии и рассказала о конфузе на сцене.

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Алина Гросу фигура
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