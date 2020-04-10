Алена Винницкая назвала вещи, которые дарят счастье

Ведущая канала «Украина» Алена Винницкая знает, как стать счастливым, о чем рассказала в прямом эфире в инстаграм на странице программы «Зірковий шлях».

По словам Алены Винницкой, счастье в трех вещах, доступных каждому.

«Я свято верю в то, что человек состоит из трех составляющих – это наше тело, душа и дух. Соответственно, если мы сделаем сонастройку между этими тремя вещами, то мы будем достаточно счастливыми. Что нужно человеку, чтобы быть счастливым? Здоровье. Когда ты чувствуешь себя здоровым, ты уже к счастью продвинулся.

Надо, чтобы душа была здорова. Это значит, что она чиста. Что меньше злости, переживаний, больше открытости, детскости, любознательности, внимательности, сопереживания. Это все, что входит в понятие «душа». И, безусловно, это дух, на который все это нанизывается. Это наша способность общения или понимания Высшей силы, что мы не одни. Речь идет не о материалистах. Это люди верующие. Я не имею в виду религиозность. Имеется в виду, что вы верите, можете преодолеть все в этой жизни, потому что вы не одни. Потому что вы пришли в этот мир, чтобы получить все эти блага. Для того, чтобы быть здоровым, успешным», - поделилась мыслями о своем виденье счастья Винницкая.

Напомним, ранее Алена Винницкая рассказала, как карантин повлиял на ее карьеру певицы.