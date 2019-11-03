Алена Шоптенко рассказала, как сложились отношения с Дмитрием Дикусаром после развода

Сейчас Алена Шоптенко - счастливая жена и мать. В 2016 году она вышла замуж за Алексея Иванова, а в июне 2018 года родила сыночка. Однако это второй брак танцовщицы - с 2013 по 2016 год она была замужем за коллегой по цеху Дмитрием Дикусаром. Сейчас экс-супруги участвуют в шоу Танцы со звездами 2019, где соревнуются друг с другом в разных парах. В интервью "Светской жизни" Алена рассказала, какие сейчас между ними с бывшим мужем сложились отношения.

По словам хореографа, они смогли сохранить неплохое общение и даже помогают друг другу.

"Мы очень долго работали вместе, мы знаем все фишки друг друга, хореографию, и когда кто-то из нас, например Дима, видит какую-то поддержку, он говорит: "О, Алена, я это знаю, это твоя любимая". У нас очень хорошие отношения, мы дружим, мы помогаем друг другу. И если говорить о конкуренции, то наоборот, я понимаю, что у меня на одного конкурента меньше", - призналась Шоптенко и добавила, что хотела бы вместе с Дикусаром и его партнершей Викторией Булитко встретиться в финале шоу.

Видео: youtube.com/Світське життя

Не забыла она и похвалить профессионализм экс-супруга.

"Я знаю лучше, чем все, что Дима очень крутой, суперпрофессионал, он очень талантливый хореограф и очень классный режиссер. То, что он танцует в этом сезоне, это только выигрыш для зрителя, потому что его постановки очень классные", - отметила Алена.

"Я благодарен Алене за каждый день, только хорошие чувства", - добавил Дмитрий.

Фото: Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар (karavan.ua)

Напомним, что в этом сезоне Шоптенко танцует вместе с актером Алексеем Яровенко.

К слову, ранее в эфире программы "Зірковий шлях Дмитрий Дикусар заявил, что решение расстаться они с Аленой приняли вместе. Хореграф объяснил, что главной причиной стала их напряженная работа и слишком плотный рабочий график

"Мы перестали радоваться друг другу. Возможно, работа внесла рутину в отношения. Если вы хотите, чтобы я сказал, кто первый предложил разойтись… Наверное, я. Но точно я уже не вспомню, так как все происходило достаточно эмоционально. Все было взаимно. Никто ни от кого не уходил", - сказал Дикусар.

Фото: Алена Шоптенко и Дмитрий Дикусар (facebook.com/shoptenko.alena)

Напомним, Алена Шоптенко эмоционально обратилась к партнеру по Танцам со звездами Алексею Яровенко и пообещала всегда его поддерживать.

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