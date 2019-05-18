Алена Шоптенко прогулялась по набережной в Каннах в элегантном розовом наряде

Алена Шоптенко проводит время в Каннах
Алена Шоптенко продолжает радовать своих поклонников новыми фотографиями с Каннов, где сейчас проходит 72-й Каннский кинофестиваль. Свои новыее фото известная украинская танцовщица и хореограф опубликовала на своей странице в Instagram.
На одной из фотографий Шоптенко сидит на бережной в розовом наряде и на ней накинут пиджак.
Алена Шоптенко блеснула элегантным нарядом в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
На других двух фото Алена также позирует на набережной, но уже стоя и пиджак держит в руках.
Алена Шоптенко блеснула элегантным нарядом в Каннах (фото: instagram.com/alena_shoptenko)
"Очень хочется запомнить эту поездку именно такой!", - написала Шоптенко.
Пользователи сети также прокомментировали ее фотографии.
Напомним, что Алена Шоптенко блистала на Каннском кинофестивале в роскошных образах. Украинская танцовщица сменила два эффектных наряда.
Ранее сообщалось о том, что Алена Шоптенко откровенно рассказала о материнстве.