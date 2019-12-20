Александр Усик и Евгений Кошевой будут бороться за сердце Елены Кравец в новогоднюю ночь

Елена Кравец и Александр Усик (фото: instagram.com/lennykravets)

Вечерний Квартал соберет на Новый год ведущих звезд украинского шоу-бизнеса

В новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, телеканал «1+1» традиционно покажет праздничный выпуск «Вечернего Квартала». На сцене появятся популярные украинские звезды и легенда мирового масштаба - исполнитель хита «It's My Life» Dr. Alban, а юмористы своими шутками напомнят о ярких событиях уходящего года.

Новогодний концерт «Вечернего Квартала» на «1+1» ежегодно собирает у экранов телевизоров миллионы украинцев и удивляет сюрпризами. На сей раз специальным гостем станет легендарный шведский певец Dr. Alban. Он поздравит страну с Новым годом и исполнит свои самые популярные хиты - «It's My Life» и «Sing Hallelujah». Также Dr. Alban примет участие в одном из номеров юмористического концерта и вместе с «кварталовцами» окунется в романтику 90-х.

Одним из сюрпризов также станет особое звучание фирменных песен «Вечернего Квартала» - зрители услышат их в исполнении звезд украинского шоу-бизнеса. Так, джингл «Каждый вечер вечер наступает вдруг» исполнит MONATIK, «Номер на бис» споет Тина Кароль, а джингл рубрики «Новости» зазвучит голосом Оли Поляковой.

Участником юмористического концерта станет украинский боксер Александр Усик. Вместе с Евгением Кошевым прямо на сцене «Вечернего Квартала» он сойдется в поединке за сердце прекрасной Елены Кравец. Причем Евгений Кошевой заранее проговорит боксеру возможный вариант завершения поединка: «Если я сейчас лягу в нокаут и не выйду оттуда секунд через 10, это не значит, что вы меня так сильно ударили. Возможно, мне там лучше, чем в сознании».

Александр Усик также сыграет на сцене новогоднего "Квартала"

Будут шутить «кварталовцы» и о реальных будущих событиях - переписи населения-2020. В постановке юмористов это состоится именно 1 января, пока все точно дома. Кроме этого, зрители увидят одну из самых популярных рубрик юмористического концерта - политическое Discovery, а также монолог Валерия Жидкова.

Елена Кравец в праздничную ночь появится на сцене в образе сказочной героини Герды, Юра Ткач станет Каем, а Оля Полякова - Снежной королевой. Команда «Вечернего Квартала» предложит зрителям представить, что Герда встретила своего брата Кая чуть позже, чем по сюжету оригинальной сказки, - спустя 15 лет его пребывания в ледовом дворце.

- Кай, тебя здесь заколдовала Снежная королева. Я пришла, чтобы забрать тебя домой.

- Зачем?

- Ну как же? Мы будем как раньше сидеть вместе, держась за руки, и смотреть на розы.

- Хм... То есть ты мне предлагаешь вернуться домой и уставиться в куст?

Также на сцене «Вечернего Квартала» традиционно будут звучать музыкальные подарки от самых популярных звезд. Так, MONATIK выступит с хитом «Каждый раз». Тина Кароль и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина дуэтом исполнят новую совместную композицию «Вільна». Группа DZIDZIO поделится с украинцами позитивным настроем, исполнив песню «Я Міліонер», а Оля Полякова зажжет сцену хитом «Эй, секундочку». Также на концерте с песней «Красный бархат» выступит группа «Коррупция».

В праздничном выпуске «Вечернего Квартала», который «1+1» покажет в новогоднюю ночь, украинцев ждут много других метких шуток, неожиданных перевоплощений и взрывчатых номеров.