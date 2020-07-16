Александр Рыбак презентовал клип "Позади", в котором снял своих поклонников

Победитель Евровидения-2009 Александр Рыбак презентовал новый клип в двух версиях: английская – «Give Me Rain», русская - «Позади». Напомним, артист недавно признался, что был 11 лет зависим от снотворного и антидепрессантов, а сейчас проходит курс реабилитации и восстановления.

Александр поделился, что работа над этими песнями помогла преодолеть беспокойство и боль, которые возникали из-за отказа от сна.

Рыбак воплотил мечту нескольких десятков поклонников со всего мира. Фаны отправляли свои видеоролики, которые впоследствии были использованы в монтаже клипа.

А сам Александр более 5-часов провел под ледяным дождем, снимая свои эмоциональные сцены для клипа.

«Новые музыкальные клипы «Give Me Rain» и «Позади» уже на моем официальном YouTube-канале! Большое спасибо за Ваши удивительные танцевальные видео! Мы могли использовать только 10%, но я их все видел и очень Вас люблю! Спасибо Вам за помощь, ребята. Наконец-то мы смогли сделать это долгожданный совместный проект. Вы реально самые лучшие фанаты Люблю вас! Я надеюсь, что Вам понравится результат так же, как и мне!», – поблагодарил поклонников Александр.

Александр Рыбак в клипе "Позади" (фото: пресс-служба)

Ранее Александр Рыбак показал, как проводит время на карантине в Осло.