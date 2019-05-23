Аладдин: звездные гости фантастической премьеры в Киеве (фото)

Среди первых, кто увидел новинку, - группа [О], Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт и другие
22 мая в кинотеатре "Оскар" (МФК Gulliver) состоялась гала-премьера фантастического приключения "Аладдин". Первыми ленту увидели звездные гости, среди которых: Елизавета Юрушева, Сергей Лещенко, Анатолий Анатолич, Жан Грицфельдт, Виктория Батуи, Константин, группа [О], On i Ona, Алекс Захарчук, Вячеслав Соломка, Ирина Заря, Елена Бурба, Виктория Щелко и многие другие.
Аладдин: коротко о фильме
Аграба – город контрастов. В нём живет очень много бедняков, которые еле сводят концы с концами, порой даже преступая закон. И у них на виду всегда есть султанский дворец, где люди явно не бедствуют. Одна случайная встреча воришки Аладдина с принцессой Жасмин вселила в сердечко парня любовь. Но кто он, а кто она? Его копеечного состояния явно не хватит для того, чтобы покорить сердце девушки, каким бы искренним и хорошим парень не был. Но чистота Аладдина понадобилась визирю Джафару – парень может помочь ему добыть желанную лампу с джином, которая находится в заколдованной пещере. Парню действительно под силу её добыть – но ему же необязательно её отдавать Джафару, можно забрать джина себе, чтобы тот воплощал все желания в жизнь.
Аладдин: трейлер
Звездные гости столичной премьеры
Украинский дизайнер Жан Грицфельдт
Ведущий Вячеслав Соломка
Дизайнер Елена Бурба с детьми
Ведущий Анатолий Анатолич с семьей
Сергей Лещенко с семьей
Елизавета Юрушева
Виктория Батуи
Певец Константин
Звездные гости премьеры "Алладин" в Киеве (фото: Оскар)
Напомним, ранее в кинотеатре "Оскар" состоялась премьера эротической мелодрамы "Клубничка".