Акушерка: Звезда «Крепостной» рассказала о новом драматичном сериале

Скоро на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production. Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина. Режиссером выступил Анатолий Григорьев. Главную роль в сериале исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Актриса поделилась первыми эмоциями от сложных съемок.

Сериал «Акушерка» - это невероятно драматичная история о сильной женщине. Фатима играет Татьяну Скворцову – талантливого врача, акушера-гинеколога. Каждая операция для нее – это чья-то жизнь, вырванная у смерти зубами.

«Для меня съемочный период был изматывающим, поскольку каждый день я пыталась дотянуться до масштаба личности героини. И в этом мне неустанно помогали продюсер Галина Балан-Тимкина, режиссер Анатолий Григорьев и автор сценария Оксана Калитюк».

Татьяна живет на работе, муж учитель даже не надеется, что Таня будет возвращаться вовремя с «поля боя», семнадцатилетняя дочь уверена, что дом для мамы – перевалочная станция. Но работа для нее на первом месте и по-другому она не может.

«Когда начались съемки я так погрузилась в свою героиню, что даже дома не могла полностью вернуться к себе, как и мой персонаж. Что, конечно, не могло не отразиться на отношениях с близкими.

Нам кажется, что такие самоотверженные, фанатичные к своей профессией личности как Татьяна, спасающие людей – безупречные герои. Но на самом деле, они ранимы, беззащитны, не приспособленные к жизни, одиночки. Они один на один со своей миссией. Их можно, либо принять полностью, либо отпустить», - считает главная героиня сериала Фатима Горбенко.