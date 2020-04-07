Акушерка: дата премьеры нового сериала СТБ

20 апреля на телеканале СТБ состоится премьера медицинской драмы «Акушерка» производства StarLight Production. Сериал будет идти с понедельника по четверг в слоте «СТБ-Сериал» в 20:15. Генеральный продюсер – Галина Балан-Тимкина. Главную роль исполнила звезда «Крепостной» Фатима Горбенко. Сериал является адаптацией американского фильма 2001 года «Акушерки».

Также в сериале заняты Андрей Мостренко, Александр Ефремов, Ольга Морозова, Сергей Дзялик, Николай Боклан.

По сюжету главврач роддома Татьяна Скворцова полностью посвящает себя работе, отвоевывая рожениц и новорожденных у смерти. Но ее жизнь рушится, когда жена влиятельного бизнесмена с тяжелым сердечным недугом решает рожать не в роддоме, а у знахарки. Это оборачивается трагедией – роженица умирает, но Татьяне удается спасти ее ребенка. В смерти жены бизнесмена винят Татьяну, ее отстраняют от работы. В борьбе за честное имя Татьяну ожидает и борьба за личное счастье.

Особенность сериала «Акушерка» в том, что зритель увидит не привычную идеальную картинку ожидания детей и счастья материнства, а сложность выбора, который часто бывает у женщин в разных жизненных ситуациях: стать матерью или нет.