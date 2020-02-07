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Актриса "Женского Квартала" кардинально изменила имидж и взяла себе новое имя

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.02.2020 - 14:24
Актриса "Женского Квартала" кардинально изменила имидж и взяла себе новое имя
Марта Адамчук в новом амплуа (фото: пресс-служба)

Певица представила новый проект под названием MORA

Актриса «Женского Квартала» Марта Адамчук решила взять себе творческий псевдоним и теперь будет выступать под именем MORA.

«Во-первых, это слово созвучно с именем Марта. Но если Марта, это видимая часть меня, то MORA – это уже внутренняя суть меня и того, что я вложила в этот образ», – объясняет артистка.

В рамках нового сольного проекта Марта Адамчук, то есть уже MORA представила свой первый сингл под названием #liveLight, что означает одновременно «живой свет», «свет жизни» или «жить легко».

MORA (Marta Adamchuk) – #LiveLight

«Это песня о движении и желание вырваться за рамки. На самом деле, эту композицию мы планировали запускать на Евровидение 2020. Но несмотря на то, что в Нацотбор мы так и не попали, я была очень вдохновлена желанием перемен и новизны. Мне хочется увидеть себя новой, раскрыть свой творческий потенциал и предстать перед людьми в новом образе», – говорит Марта. Именно поэтому, актриса «Женского Квартала» решила немного проэкспериментировать с внешностью, и на фотографиях к новому синглу появляется с игривыми розовыми волосами.

Напомним, следующий концерт «Женского Квартала» состоится 12 апреля в столичном Дворце «Украина».

Напомним, ранее Елена Кравец призналась, когда последний раз ездила на общественном транспорте и курила.

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