Активное утро: спортивная Настя Каменских похвасталась стройными ножками

С самого утра певица отправилась на велосипедную прогулку
Настя Каменских много работает над поддержанием хорошей формы и стройной фигуры - звезда правильно питается и регулярно занимается спортом, к чему приобщила и мужа Потапа. Певица с удовольствием делится советами в сети и даже устраивает для поклонников онлайн тренировки. Одним из ее секретов стройности и бодрости на весь день является ранний подъем и активное утро - пробежка или тренировка.
Еще один прекрасный вариант - прогулка на велосипеде! Именно его артистка и выбрала и показала свое спортивное утро в Instagram. На фото довольная Настя запечатлена на велосипеде посреди пустынной дороги, при этом одну руку она подняла вверх.
Артистка выбрала для вылазки короткие черные шорты, белую футболку с принтом и кроссовки, восхищая стройными ножками. Волосы она собрала в пучок и не стала наносить макияж.
Настя Каменских начала утро с прогулки на велосипеде (фото: instagram.com/kamenskux)
"Активное утро - мое любимое утро. А как начался день у вас? кто во сколько проснулся?" - написала Каменских.
Фолловеры принялись рассказывать о своем начале дня и восхищаться красотой и фигурой Насти.
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Ранее Настя Каменских в романтическом наряде похвасталась осиной талией.
Автор: Lite