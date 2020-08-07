Активная Катя Осадчая показала, как борется с лишними килограммами на отдыхе

Катя Осадчая с мужем Юрием Горбуновым и двумя сыновьями Ильей и Иваном уже больше недели отдыхает на морском курорте в Турции. Семья не сидит на месте и всячески развлекается - кроме пляжа, они устраивают велосипедные прогулки, а телеведущая даже успела освоить падлбординг. Как призналась знаменитость, в отпуске не обходится без набранных лишних килограммов, от которых она старается тут же избавляться.

Катя показала в Instagram, как она поддерживает фигуру в порядке - так, ведущая отправилась "отрабатывать" съеденное в тренажерный зал.

На снимке звезда в белой майке и черных мини-шортах занимается на велотренажере. Волосы ее собраны в хвост, а на лице нет ни грамма макияжа.

Катя Осадчая поддерживает фигуру на отдыхе на тренажерах в спортзале (фото: instagram.com/kosadcha)

"Вмій їсти - вмій відпрацьовувати :) не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі. в готелі тільки но відкрився новенький Exclusive Sports Club, тренажери, як нові автівки, ще не пройшли перші кілометри пробігу, а для тих, хто хоче відпочивати з користю, восени готують спеціальні спортивні та детокс тижні, коли можна буде відпочити і не втратити форму", - поделилась Осадчая.

Кроме того, на пляже она тоже не лежит без дела - теледива любит плавать и резвиться в воде, что также позволяет сжечь лишние калории. Катя поделилась позитивным фото, на котором она в черном купальнике и темных очках веселится в воде, поднимая брызги вокруг себя.

"Это пятница!" - подписала кадр довольная ведущая.

Катя Осадчая в бикини резвится в воде в Турции (фото: instagram.com/kosadcha)

В комментариях фолловеры восхищаются фигурой и целеустремленностью Кати.

Красуня!!!

Вау, яка краса!!!

Вода очень красивого цвета, с небом сочетание изумительное

Ви,Катя молодець,я себе з непосильною працею заставляю займатись тренуванням!

Красотка ,выглядишь как девченка

Красотка какая

Як кажуть "Потееш - худееш"

@kosadcha самая красивая

Яке фото класне! Ці краплинки

Скриншот комментариев

Ранее Катя Осадчая очаровала сеть редким фото со старшим сыном от первого брака Ильей.

Кстати, Катя Осадчая поделилась милым фото с младшим сыном Ваней и рассказала о его детском увлечении на отдыхе.