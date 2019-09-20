Ах, как хороша! Катя Осадчая восхитила элегантным нарядом с тредовым принтом

Телевущая вызвала восторг у поклонников
Катя Осадчая умеет выглядить стильно, как на светском мероприятии , так и на отдыхе. Она со вкусом подбирает наряды и аксессуары, а фирменные шляпки давно стали визитной карточкой теледивы. Так, Катя показала, как носить один из трендов сезона – клетку.
В этот раз она примерила оливковый клетчатый костюм с юбкой из новой осенне-зимней коллекции украинского бренда Mazini Fashion. Кстати, его стоимость составляет около 600 долларов. К слову, клетка и "гусиная лапка" не сдают своих позиций в новом сезоне. Наряды с классическими клетчатыми принтами можно увидеть в осенне-зимних коллекциях Christian Dior и Chanel.
Теледущина надела под костюм черную водолазку, а пиджак с оригинальной тредовой баской зафиксировала на талии широким кожаным поясом. В качестве обуви – классические черные туфли на тонком каблуке.
Фото: Катя Осадчая (instagram.com/kosadcha)
Теледива собрала волосы назад в акуратную прическу, макияж у Кати – естественный и не броский.
"Робочий марафон", - сообщила она в подписи под снимком.
Поклонники оценили образ телезвезды и восхитились ее чувством вкуса и стиля. От комплимента не удержалась даже Снежана Бабкина. "Красотка", - написала она.
Скриншот комментариев
Ранее Катя Осадчая сразила наповал роскошным образом на конкурсе Мисс Украина 2019.