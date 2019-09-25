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"Ах, хороша": дочь Оли Поляковой восхитила стильным осенним образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.09.2019 - 09:41
"Ах, хороша": дочь Оли Поляковой восхитила стильным осенним образом
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Девушка посетила концерт своей мамы во Львове

В минувшие выходные Оля Полякова дала грандиозный концерт во Львове. Поддержать ее 21 сентября отправились и члены ее семье - старшая дочь Маша и любимый муж Вадим. 14-летняя девочка с удовольствием делилась в сети милыми семейными моментами в атмосферном городе. А теперь она решила показать наряд, в котором веселилась на мамином шоу.

На своей странице в Instagram Маша опубликовала фото в стильном осеннем образе - она примерила бежевую толстовку, а поверх нее коричневую кожаную куртку и шляпу в тон.

"Это фото было сделано перед грандиозным концертом моей мамы, который был невообразимо крутым, а на каком концерте вы были в последний раз?" - прокомментировала кадр дочка певицы.

&quot;Ах, хороша&quot;: дочь Оли Поляковой восхитила стильным осенним образом

Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Подписчики юной модели и блогера восхищаются ее красотой, также многие отмечают, что последний раз были на концерте ее звездной мамы.

  • Маша красотка
  • На концерте твоей мамы. Она нереально крутая
  • У Львові на королева ночі, це було круто!!!!!
  • Как раз на концерте твоей мамы....
  • какая милаяяяяя
  • Ах как хороша
  • Красииииваяяяяя!!!!
  • Гарнюня
  • Няшка
  • На концерте твоей мами, и мне очееееннньь понравилось
  • Красотка!
  • Невероятная
  • Красивая милая девочка
  • Маш, фото бомбическое! Давай еще крутых фоток

&quot;Ах, хороша&quot;: дочь Оли Поляковой восхитила стильным осенним образом

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой и заскучала по лету.

Ранее Оля Полякова показала фото из Львова, на котором позирует на крыше Ратуши и наслаждается видом на город с высоты.

Вся в маму! Стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой "Похож на Париж": дочь Оли Поляковой показала семейный уикенд во Львове
Новости Украины Оля ПоляковаобразМаша Полякова
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