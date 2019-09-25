"Ах, хороша": дочь Оли Поляковой восхитила стильным осенним образом

Девушка посетила концерт своей мамы во Львове
В минувшие выходные Оля Полякова дала грандиозный концерт во Львове. Поддержать ее 21 сентября отправились и члены ее семье - старшая дочь Маша и любимый муж Вадим. 14-летняя девочка с удовольствием делилась в сети милыми семейными моментами в атмосферном городе. А теперь она решила показать наряд, в котором веселилась на мамином шоу.
На своей странице в Instagram Маша опубликовала фото в стильном осеннем образе - она примерила бежевую толстовку, а поверх нее коричневую кожаную куртку и шляпу в тон.
"Это фото было сделано перед грандиозным концертом моей мамы, который был невообразимо крутым, а на каком концерте вы были в последний раз?" - прокомментировала кадр дочка певицы.
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)
Подписчики юной модели и блогера восхищаются ее красотой, также многие отмечают, что последний раз были на концерте ее звездной мамы.
Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)
Напомним, стройная дочь Оли Поляковой в купальнике восхитила фигурой и заскучала по лету.
Ранее Оля Полякова показала фото из Львова, на котором позирует на крыше Ратуши и наслаждается видом на город с высоты.