Агрессивно сексуальны: Макс Барских устроил для своей команды ретро-фотосессию

Знаменитый украинский певец поделился кадрами из нового клипа
Знаменитый украинский певец Макс Барских опубликовал на свою страницу в Instagram фотосессию в стиле 80-х, на которой позируют героини его нового клипа на песню "Берега".
Стилист Соня Солтес, художник-постановщик Алена Гаджилова, модели Олимпии Вайтмусташ, Лиза Коцюба, Настя Панченко, Синтия Эсибоу, Даша Кравцова, Мира Марчук и Илона Яровенко предстали в образах девушек из прошлого.
Олимпия Вайтмусташ. Фото: Пресс-служба
Мира Марчук. Фото: Пресс-служба
Илона Яровенко. Фото: Пресс-служба
Лиза Коцюба. Фото: Пресс-служба
Все они агрессивно сексуальны, чрезмерно романтичны и откровенно провокационны.
Алена Гаджилова. Фото: Пресс-служба
Благодаря новому материалу Барских изобретает машину времени и переносит своего слушателя в 80-е, эстетика и стиль которых легла в музыкальное полотно будущей пластинки.
Отметим, что трек "Берега" стал лидсинглом пятого студийного альбома Макса Барских под названием "Семь", который выйдет в рамках рекордного контракта с Sony Music.
Релиз пластинки запланирован на 2019 год, но первыми его смогут услышать зрители на шоу-предпрослушивании 29 ноября в киевском МВЦ.
Напомним, ранее Макс Барских о необычной связи с David Guetta.
Интересно, что один из хитов Макса Барских стал официальным саундтреком к украинской комедии.
Также украинский исполнитель недавно вызвал бурю эмоций, рассказав о первом поцелуе.
ONUKA впервые побывала на сортировочной станции