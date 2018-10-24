Агрессивно сексуальны: Макс Барских устроил для своей команды ретро-фотосессию

Настя Панченко, Синтия Эсибоу, Даша Кравцова. Фото: Пресс-служба

Знаменитый украинский певец поделился кадрами из нового клипа

Знаменитый украинский певец Макс Барских опубликовал на свою страницу в Instagram фотосессию в стиле 80-х, на которой позируют героини его нового клипа на песню "Берега".

Стилист Соня Солтес, художник-постановщик Алена Гаджилова, модели Олимпии Вайтмусташ, Лиза Коцюба, Настя Панченко, Синтия Эсибоу, Даша Кравцова, Мира Марчук и Илона Яровенко предстали в образах девушек из прошлого.

Олимпия Вайтмусташ. Фото: Пресс-служба

Мира Марчук. Фото: Пресс-служба

Илона Яровенко. Фото: Пресс-служба

Лиза Коцюба. Фото: Пресс-служба

Все они агрессивно сексуальны, чрезмерно романтичны и откровенно провокационны.

Алена Гаджилова. Фото: Пресс-служба

Благодаря новому материалу Барских изобретает машину времени и переносит своего слушателя в 80-е, эстетика и стиль которых легла в музыкальное полотно будущей пластинки.

Отметим, что трек "Берега" стал лидсинглом пятого студийного альбома Макса Барских под названием "Семь", который выйдет в рамках рекордного контракта с Sony Music.

Релиз пластинки запланирован на 2019 год, но первыми его смогут услышать зрители на шоу-предпрослушивании 29 ноября в киевском МВЦ.

Напомним, ранее Макс Барских о необычной связи с David Guetta.

Интересно, что один из хитов Макса Барских стал официальным саундтреком к украинской комедии.

Также украинский исполнитель недавно вызвал бурю эмоций, рассказав о первом поцелуе.

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