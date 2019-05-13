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Афродита: звезда "Орла и Решки" взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике


Алина продолжает наслаждаться отдыхом на райском острове

Ведущая морского сезона популярного шоу о путешествиях "Орел и Решка" Алина Астровская блистает в своей родной стихии - девушка наслаждается пляжем и океаном на райском острове Бали, попутно хвастаясь точеной фигурой. При этом красотка отправилась туда не по работе, а чисто ради отдыха - чтобы позаниматься своим любимым серфингом.

Алина успевает также и просто поплавать в теплой воде и позагорать. На своей странице в Instagram красотка опубликовала красочные снимки, на которых она запечатлена среди бурных волн. Телезвезда позирует в желтом бикини, прижав руки к груди и нежно улыбаясь.

"- Где любовь? -Туть )" - с юмором подписала публикацию Астровская.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники пришли в восторг от шикарной фигуры ведущей и забросали ее множеством комплиментов, называя Афродитой и настоящим совершенством.

  • "Балдежжжжж!!!!"
  • "Орёл и решка стали ещё интересней"
  • "Фигура просто мечта!"
  • "Аля,ты шо такая секси)"
  • "Прям Афродита пенорожденная!"
  • "Какая фотография, даже греет"
  • "Гарне і чуттєве фото"
  • "Супер девочка, супер красотка, просто с ума сойти!!!"
  • "Задумчивая Афродита выходит из пены морской"
  • "Астровская, ты и есть сама любовь"
  • "Вы само совершенство!!!"
  • "Фигурка супер"

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Напомним, ранее Алина Астровская без макияжа показала акне. Поклонники поблагодарили ее за откровенность и смелость. 

Также до этого ранее Алина Астровская восхитила пикантными танцами под медленную музыку.

 

 

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