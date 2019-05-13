Афродита: звезда "Орла и Решки" взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Алина продолжает наслаждаться отдыхом на райском острове

Ведущая морского сезона популярного шоу о путешествиях "Орел и Решка" Алина Астровская блистает в своей родной стихии - девушка наслаждается пляжем и океаном на райском острове Бали, попутно хвастаясь точеной фигурой. При этом красотка отправилась туда не по работе, а чисто ради отдыха - чтобы позаниматься своим любимым серфингом.

Алина успевает также и просто поплавать в теплой воде и позагорать. На своей странице в Instagram красотка опубликовала красочные снимки, на которых она запечатлена среди бурных волн. Телезвезда позирует в желтом бикини, прижав руки к груди и нежно улыбаясь.

"- Где любовь? -Туть )" - с юмором подписала публикацию Астровская.

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники пришли в восторг от шикарной фигуры ведущей и забросали ее множеством комплиментов, называя Афродитой и настоящим совершенством.

"Балдежжжжж!!!!"

"Орёл и решка стали ещё интересней"

"Фигура просто мечта!"

"Аля,ты шо такая секси)"

"Прям Афродита пенорожденная!"

"Какая фотография, даже греет"

"Гарне і чуттєве фото"

"Супер девочка, супер красотка, просто с ума сойти!!!"

"Задумчивая Афродита выходит из пены морской"

"Астровская, ты и есть сама любовь"

"Вы само совершенство!!!"

"Фигурка супер"

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Напомним, ранее Алина Астровская без макияжа показала акне. Поклонники поблагодарили ее за откровенность и смелость.

Также до этого ранее Алина Астровская восхитила пикантными танцами под медленную музыку.