ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Афродита: звезда "Орла и Решки" взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.05.2019 - 09:49
Афродита: звезда "Орла и Решки" взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике
Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Алина продолжает наслаждаться отдыхом на райском острове

Ведущая морского сезона популярного шоу о путешествиях "Орел и Решка" Алина Астровская блистает в своей родной стихии - девушка наслаждается пляжем и океаном на райском острове Бали, попутно хвастаясь точеной фигурой. При этом красотка отправилась туда не по работе, а чисто ради отдыха - чтобы позаниматься своим любимым серфингом.

Алина успевает также и просто поплавать в теплой воде и позагорать. На своей странице в Instagram красотка опубликовала красочные снимки, на которых она запечатлена среди бурных волн. Телезвезда позирует в желтом бикини, прижав руки к груди и нежно улыбаясь.

"- Где любовь? -Туть )" - с юмором подписала публикацию Астровская.

Афродита: звезда &quot;Орла и Решки&quot; взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Поклонники пришли в восторг от шикарной фигуры ведущей и забросали ее множеством комплиментов, называя Афродитой и настоящим совершенством.

  • "Балдежжжжж!!!!"
  • "Орёл и решка стали ещё интересней"
  • "Фигура просто мечта!"
  • "Аля,ты шо такая секси)"
  • "Прям Афродита пенорожденная!"
  • "Какая фотография, даже греет"
  • "Гарне і чуттєве фото"
  • "Супер девочка, супер красотка, просто с ума сойти!!!"
  • "Задумчивая Афродита выходит из пены морской"
  • "Астровская, ты и есть сама любовь"
  • "Вы само совершенство!!!"
  • "Фигурка супер"

Афродита: звезда &quot;Орла и Решки&quot; взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальникеАфродита: звезда &quot;Орла и Решки&quot; взбудоражила сеть роскошной фигурой в купальнике

Алина Астровская (фото: instagram.com/alina_astrovskaya)

Напомним, ранее Алина Астровская без макияжа показала акне. Поклонники поблагодарили ее за откровенность и смелость. 

Также до этого ранее Алина Астровская восхитила пикантными танцами под медленную музыку.

 

 

Спортивная красотка: звезда "Орла и Решки" восхитила длинными ножками на пляже Бали "Восхищаемся тобой": звезда "Орла и Решки" без макияжа показала акне
Новости Украины фигураАлина Астровская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь