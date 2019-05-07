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Афродита: жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини


Алла Барановская похвасталась шикарной фигурой и волосами

Алла Барановская продолжает выставлять новые фотографии с отдыха в Турции. На этот раз жена известного ресторатора Николая Тищенко восхитила сеть снимком в бикини, который она сделала в бассейне. Новое фото Алла выставила на своей странице в Instagram.

Кроме фотографии, девушка также посоветовала своим подписчицам беречь волосы от солнца.

"Моя гулька распускается только для кадра. Всегда с собой защитные маски и спреи! Это правда важно, особенно если есть осветленные пряди!" – написала Барановская.

Алла Барановская восхитила новым фото в бикини (фото: instagram.com/allabonya)

Пользователи сети также прокомментировали ее новую фотографию.

  • Первым делом в чемодан складываются средства по уходу за волосами и лицом, а только потом одежда. И конечно же шляпы от солнца!
  • У меня средств не хватает на классный уход, поэтому волосы секущиеся и быстро ломаются. А у вас волосы – мечта;
  • Вы идеальная;
  • Я крашеная блондинка. Тоже на отдыхе волосы всегда в пучке или гульке;
  • О да. Иначе после волосы превращаются в солому;
  • Бог тебя наградил всем, смотрю и восхищаюсь;
  • Загар класс. Фигурка великолепная. Волосы как у Златовласки. Купальник супер. Богиня;
  • Всю жизнь блондинка, никогда не пользуюсь солнцезащитными средствами, не боюсь их постоянно красить, экспериментировать, стричь и все ок. Это наверно потому, что не жалко;
  • Мечтаю стать блондой, но боюсь красить волосы... вдруг не оправдаются ожидания;
  • Вот это фото!!! Как с календариков 80-х годов.

Напомним, что жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем".

Ранее сообщалось о том, что Алла Барановская прогулялась по Риму в эффектном наряде.

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