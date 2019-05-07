Афродита: жена Николая Тищенко поразила точеной фигурой в бикини

Алла Барановская похвасталась шикарной фигурой и волосами
Алла Барановская продолжает выставлять новые фотографии с отдыха в Турции. На этот раз жена известного ресторатора Николая Тищенко восхитила сеть снимком в бикини, который она сделала в бассейне. Новое фото Алла выставила на своей странице в Instagram.
Кроме фотографии, девушка также посоветовала своим подписчицам беречь волосы от солнца.
"Моя гулька распускается только для кадра. Всегда с собой защитные маски и спреи! Это правда важно, особенно если есть осветленные пряди!" – написала Барановская.
Алла Барановская восхитила новым фото в бикини (фото: instagram.com/allabonya)
Пользователи сети также прокомментировали ее новую фотографию.
Напомним, что жена Николая Тищенко с сыном на отдыхе растрогала "абсолютным счастьем".
Ранее сообщалось о том, что Алла Барановская прогулялась по Риму в эффектном наряде.