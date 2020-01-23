Адам и Ева: Холостяк 9 с невестой полностью обнажились в знаковом месте Бали

Холостяк 9 Никита Добрынин вскоре распрощается со статусом завидного жениха, ведь он сделал предложение своей возлюбленной и победительнице проекта Дарье Квитковой. Знаменательное событие произошло во время отдыха пары на Бали, где влюбленные находятся и сейчас. Никита и Даша решили устроить путешествие по всему острову и изучают его достопримечательности и живописные уголки. Не обходится и без горячих фото. На новом снимке пара и вовсе полностью обнажилась.

Влюбленные сделали фото у одного из самых известных водопадов на Бали - Фиджи. Он очень живописен, здесь мало туристов и поэтому имеется возможность сделать незабываемые кадры на фоне тропической зелени и стремительного водного горного потока. Никита и Даша не упустили такой шанс и решились на фотосет в стиле ню, а интимные места прикрыли огромными листками тропического растения.

Под фото Никита затронул животрепещущую тему экологии и изменения климта, а также природных катаклизмов, которые захлестнули весь мир.

"Пока второй запасной планеты у нас нет, нужно как-то решать проблемы на этой. Осознанное потребление относится не только к продуктам из пластика. Если будешь покупать столько еды, сколько сможешь съесть, не придется выбрасывать ненужные остатки или сгнившие фрукты. Если каждый начнет относиться к покупкам и своей жизни в целом более осознанно, то у планеты, возможно, появится шанс на выживание", - написал он, обращаясь к каждому подписчику и призывая его к ответственности.

Поклонники Никиты и Даши разделили мнение шоумена, но также не устояли перед смелым фотосетом пары.

Шикарне фото

Вааау, яке фото

Адам и Ева

Супер

Ви просто шикарні. Надзвичайно позитивні

Круте фото

Дуже гарно

Супер! Крута сім'я,круті фото

Самые красивые

Оу..сексуальні та найкращі

Выглядит волшебно

Фото очень красивое! И вообще, как только увидела Дашу, в шоу, сразу промелькнула мысль, что только эта девочка должна быть рядом с Никитой!

Скриншот комментариев

Ранее Даша и Никиту устроили эффектный фотосет на фоне самого высокого водопада Бали — Секумпул.